बहराइच हिंसा पर सामने आया सपा नेता एसटी हसन का बयान, कहा-'न तो झंडा उतारना सही था और न ही गोली मारना सही'

महाराजगंज बाजार में हुई हिंसा के बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से मुख्य आरोपी समेत 23 लोगों के घरों को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में दिल्ली की एक संस्था ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य अभियुक्त की बेटी की ओर से वाद दायर किया है। रविवार शाम को सुनवाई करते हुए लखनऊ हाईकोर्ट ने सरकार से तीन दिन में पक्ष रखने का निर्देश दिया है। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी है।

#WATCH | Moradabad, UP: On Bahraich violence, Samajwadi Party leader ST Hasan says, "Hundreds of thousands of people take out processions, flags are hoisted. Somewhere someone is carrying the flag, somewhere someone else. This was done by preparing a boy beforehand. He tried to… pic.twitter.com/CMHdptOKrg— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 22, 2024