मुरादाबाद में पेट्रोल डलवाने के बाद सेल्समैन से की लूटपाट, कई गाड़ियों को टक्कर मारकर फरार हुए बदमाश
मुरादाबाद में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने लूटपाट की। पेट्रोल भरवाने के बाद सेल्समैन से पैसे छीनकर भागते समय कई गाड़ियों को टक्कर मारी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लुटेरों की तलाश कर रही है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मूंढापांडे क्षेत्र में 1600 रुपये का कार में पेट्रोल डलवाने के बाद सेल्समैन से 22 हजार रुपये लूट लिए। लूटपाट करने के बाद बदमाशों ने कार दौड़ा दी। पेट्रोल पंप स्वामी ने अपनी कार से पीछा किया तो बदमाश उनकी कार को टक्कर मारकर भाग गए। जानकारी के बाद पीआरबी पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर अमरोहा जनपद में दाखिल हो गए।
भोजपुर निवासी सौदान सिंह ने लखनऊ-दिल्ली नेशनल हाईवे पर स्थित भूजपुर आशा गांव के पास में पेट्रोल पंप लगाया है। 10 दिन पहले ही पेट्रोल पंप शुरू हुआ है। सोमवार को सुबह 5:50 बजे स्विफ्ट कार में सवार होकर छह युवक पहुंचे।
उन्होंने सेल्समैन मक्खन सिंह यादव निवासी सरकड़ी रामपुर से कार में 1600 रुपये का पेट्रोल डलवाया। सेल्समैन ने रुपए मांगे तो गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट की और सेल्समैन के 22 हजार रुपये लूटकर भाग निकले। शोर शराबा सुनकर पेट्रोल पंप स्वामी जाग गए और अपनी कार से बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया।
उन्होंने बदमाशों की कार के आगे अपनी कार लगाकर रोकने का प्रयास किया तो टक्कर मारकर फरार हो गए। इस बीच बदमाशों ने हाईवे से गुजर रही कई गाड़ियों को टक्कर मारी। उन्होंने मामले की जानकारी पीआरबी पुलिस को दी। पुलिस ने बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया। बदमाश हाईवे से उतरकर संभल रोड की तरफ भागने लगे।
कुछ देर में पीआरबी की तीन गाड़ियों ने बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया, लेकिन बदमाश पुलिस को चकमा देकर अमरोहा जनपद की सीमा में प्रवेश हो गए। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
