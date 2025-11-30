मुरादाबाद में बेकाबू रोडवेज बस ने ऑटो को मारी टक्कर, शादी समारोह में जा रहे 6 लोगों की मौत; पांच की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर ई-आटो में सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे एक ही परिवार के दस समेत 11 लोगों को मेरठ डिपो की रोडवेज बस ने रौंद दिया। हादसे में एक ही परिवार के सीमा, आरती, अभय, सुमन, अनन्या और ई-आटो चालक संजू की मृत्यु हो गई जबकि पांच की हालत गंभीर है। बस की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि टक्कर के बाद आटो में सवार सभी दूर जाकर गिरे। हादसे से हाईवे पर जाम लग गया। इस बीच बस चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया।

कुंदरकी क्षेत्र के गांव अब्दुल्लापुर निवासी करन सिंह के फुफेरे भाई धर्मपाल की बेटी संध्या की रविवार को शादी थी। रविवार को दोपहर में बारात आई थी। शादी में शामिल होने के लिए करन सिंह पत्नी सीमा, बेटी अनन्या, सगे भाई ओमवीर के बेटे अभय, बेटी अंशू, झलक, चचेरे भाई मुरारी की बेटी आरती, रानी, भतीजे दिनेश की बेटी अनुष्का और बहन सुमन पत्नी हरदीप निवासी मधूपुरी मैनाठेर के साथ संध्या की शादी में शामिल होने के लिए गांव रफातपुर जा रहे थे। गांव के ही संजू का ई-आटो आठ सौ रुपये किराये पर तय किया था।

ई-आटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त घर से दोपहर 2.30 बजे के करीब सभी लोग निकले। करीब तीन बजे जैसे ही कटघर क्षेत्र में दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर स्थित रामगंगा पुल और जीरो पाइंट के बीच रफातपुर अंडरपास वाले पुल पर पहुंचे। तभी पीछे से आ रही मेरठ डिपो की बस यूपी 78 केटी 4233 रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ई-आटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी लोग हाईवे पर दूर-दूर जा गिरे।

इससे सीमा, आरती, अभय और सुमन की मौके पर ही मृत्यु हो गई। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह, एसपी यातायात सुभाषचंद्र गंगवार, कटघर, मूंढापांडे, पाकबड़ा पुलिस के साथ पहुंच गए। एंबुलेंस के माध्यम से घायलों को जिला अस्पताल भेज गया। इसी बीच चालक संजू ने भी दम तोड़ दिया।

अनन्या को भी चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। करन सिंह, अंशू, झलक, अनुष्का और रानी की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के चलते हाईवे की एक साइड में वाहनों की कतार लग गई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को हटवाकर करीब एक घंटा बाद हाईवे से जाम खुलवाया।



