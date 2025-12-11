Language
    कांठ मुरादाबाद मार्ग पर चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य को रुकवाया, JCB मशीन सीज

    By Sanjay Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:19 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, कांठ। लोक निर्माण विभाग द्वारा कांठ मुरादाबाद मार्ग पर चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य को वन संरक्षित क्षेत्र में बिना अनुमति के किया जा रहा था। इस पर डिप्टी वन रेंजर ने पुलिस बल के साथ कार्य स्थल पर पहुंचकर अवैध कार्य को रोकते हुए जेसीबी मशीन को सीज कर दिया है। आगे की कार्रवाई डीएफओ की बैठक से लौटने पर की जाएगी।

    सहसपुर बॉर्डर से छजलैट तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य पिछले 6 माह से धीमी गति से चल रहा था। कांठ मुरादाबाद मार्ग पर सड़क खोदने के कारण गहरे गड्ढे बन गए थे, जिससे अनेक दो पहिया वाहन चालक चोटिल हो चुके थे और लोडेड बड़े वाहन फंसने से हाईवे पर जाम लग रहा था। नागरिकों की शिकायत पर एसडीएम संत दास पवार ने लोक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण के निर्देश दिए थे।

    लोक निर्माण विभाग ने श्री गांधी आश्रम से रसूलपुर रेलवे क्रॉसिंग तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूरा कर लिया था। इसके बाद, विभाग ने रसूलपुर रेलवे क्रॉसिंग से वन संरक्षित क्षेत्र में छजलैट तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य बिना वन विभाग की अनुमति के शुरू कर दिया। इस सूचना पर वन रेंजर ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया।

    बुधवार की सुबह, डिप्टी वन रेंजर पुष्पेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ रसूलपुर नहर के समीप पहुंचे और अवैध निर्माण कार्य को रुकवाते हुए जेसीबी मशीन को रंगे हाथों सीज कर दिया। उन्होंने बताया कि डीएफओ मुरादाबाद लखनऊ मीटिंग में हैं, उनके लौटने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।