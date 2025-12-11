कांठ मुरादाबाद मार्ग पर चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य को रुकवाया, JCB मशीन सीज

संवाद सहयोगी, कांठ। लोक निर्माण विभाग द्वारा कांठ मुरादाबाद मार्ग पर चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य को वन संरक्षित क्षेत्र में बिना अनुमति के किया जा रहा था। इस पर डिप्टी वन रेंजर ने पुलिस बल के साथ कार्य स्थल पर पहुंचकर अवैध कार्य को रोकते हुए जेसीबी मशीन को सीज कर दिया है। आगे की कार्रवाई डीएफओ की बैठक से लौटने पर की जाएगी।

सहसपुर बॉर्डर से छजलैट तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य पिछले 6 माह से धीमी गति से चल रहा था। कांठ मुरादाबाद मार्ग पर सड़क खोदने के कारण गहरे गड्ढे बन गए थे, जिससे अनेक दो पहिया वाहन चालक चोटिल हो चुके थे और लोडेड बड़े वाहन फंसने से हाईवे पर जाम लग रहा था। नागरिकों की शिकायत पर एसडीएम संत दास पवार ने लोक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण के निर्देश दिए थे।

लोक निर्माण विभाग ने श्री गांधी आश्रम से रसूलपुर रेलवे क्रॉसिंग तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूरा कर लिया था। इसके बाद, विभाग ने रसूलपुर रेलवे क्रॉसिंग से वन संरक्षित क्षेत्र में छजलैट तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य बिना वन विभाग की अनुमति के शुरू कर दिया। इस सूचना पर वन रेंजर ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया।