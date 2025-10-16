Language
    किशोरी से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, तमंचे के बल पर की थी हैवान‍ियत

    By Sachin Choudhary Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:23 PM (IST)

    मुरादाबाद में, मुगलपुरा पुलिस ने रामपुर के आयाम खान को किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया। आयाम ने शादी का झांसा देकर तमंचे के बल पर किशोरी का शोषण किया। परिवार ने शादी का वादा किया, पर बाद में आयाम ने अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी और मुरादाबाद में भी दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले रामपुर जिले के स्वार क्षेत्र के नरपतनगर निवासी आयाम खान को मुगलपुरा पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपित ने तमंचे के बल पर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था।

    मुगलपुरा क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी किशोरी के शिकायती पत्र पर पुलिस ने आठ अक्टूबर को रामपुर के स्वार थाना के नरपतनगर निवासी आयाम खान के खिलाफ दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। किशोरी ने बताया कि करीब पांच साल पहले वह परिवार के साथ रामपुर जिले के स्वार में एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। उस समय उसकी उम्र 13 साल थी। उसी शादी में आयाम खान भी आया था, जो सपा नेता कौसर खान का बेटा है। आयाम खान ने तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया।

    शिकायत परिवार वालों से की तो आरोपित के माता-पिता और चाचा और मामा ने शादी कराने का भरोसा देकर मां को शांत करा दिया। इसके बाद शादी का झांसा देकर आरोपित आयाम खान शोषण करने लगा। शादी के लिए कही तो आरोपित ने अश्लील फोटो दिखाकर प्रसारित करने की धमकी देकर शांत करा दिया। कई बार कारी से निकाह पढ़वाने की बात कहकर अपने रिश्तेदार के यहां ले जाकर दुष्कर्म किया।

    14 सितंबर को फिर से शादी का झांसा दिया और मुरादाबाद में अपनी खाला के घर ले जाकर एक बार फिर दुष्कर्म किया। बाद में शादी के लिए कहने पर साफ मना कर दिया। इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को आरोपित को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।