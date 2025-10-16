जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले रामपुर जिले के स्वार क्षेत्र के नरपतनगर निवासी आयाम खान को मुगलपुरा पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपित ने तमंचे के बल पर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था।

मुगलपुरा क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी किशोरी के शिकायती पत्र पर पुलिस ने आठ अक्टूबर को रामपुर के स्वार थाना के नरपतनगर निवासी आयाम खान के खिलाफ दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। किशोरी ने बताया कि करीब पांच साल पहले वह परिवार के साथ रामपुर जिले के स्वार में एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। उस समय उसकी उम्र 13 साल थी। उसी शादी में आयाम खान भी आया था, जो सपा नेता कौसर खान का बेटा है। आयाम खान ने तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया।

शिकायत परिवार वालों से की तो आरोपित के माता-पिता और चाचा और मामा ने शादी कराने का भरोसा देकर मां को शांत करा दिया। इसके बाद शादी का झांसा देकर आरोपित आयाम खान शोषण करने लगा। शादी के लिए कही तो आरोपित ने अश्लील फोटो दिखाकर प्रसारित करने की धमकी देकर शांत करा दिया। कई बार कारी से निकाह पढ़वाने की बात कहकर अपने रिश्तेदार के यहां ले जाकर दुष्कर्म किया।