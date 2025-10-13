Deh Vyapar: मकान पर छापा पड़ा तो मची खलबली, किराये के घर में चल रहा सेक्स रैकेट; जस्ट डायल से आते थे ग्राहक
मुरादाबाद के नया मुरादाबाद में एक मकान मालिक और एक महिला ने मिलकर देह व्यापार का धंधा शुरू किया। पुलिस ने छापा मारकर तीन युवतियों समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी आरती और मकान मालिक फरार हैं। पुलिस ने 31 हजार 380 रुपये, छह मोबाइल और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। यह धंधा पिछले चार महीने से चल रहा था, जिसके लिए जस्ट डायल के माध्यम से ग्राहकों को बुलाया जाता था।
संवाद सूत्र, पाकबड़ा/मुरादाबाद। नया मुरादाबाद के सेक्टर सात में 20 हजार रुपये प्रति माह पर किराये पर मकान देकर देहरादून की महिला आरती के साथ मिलकर मकान स्वामी ने देह व्यापार शुरू कर दिया। जस्ट डायल के माध्यम से ग्राहकों को बुलाया जाता था।
चार माह से चल रहे देह व्यापार की जानकारी के बाद दो सीओ ने पाकबड़ा पुलिस के साथ छापेमारी कर तीन युवती समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 31 हजार 380 रुपये, छह मोबाइल ओर आपत्तिजनक सामग्री मिली है। मुख्य आरोपित आरती और मकान स्वामी फरार हैं। मकान को पुलिस ने सील कर दिया है।
नया मुरादाबाद स्थित मकान किया सील, सात आरोपित गिरफ्तार
चार माह से चल रहा था देह व्यापार, प्राथमिकी दर्ज
मकान में देह व्यापार कराया जा रहा था। जानकारी के बाद पुलिस टीम गठित कर छापेमारी कराई गई। सात आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपित समेत दो फरार हो गए है। दोनों की तलाश में पुलिस जुटी है। कुमार रणविजय सिंह, एसपी सिटी
