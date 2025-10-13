Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Deh Vyapar: मकान पर छापा पड़ा तो मची खलबली, किराये के घर में चल रहा सेक्स रैकेट; जस्ट डायल से आते थे ग्राहक

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 08:47 AM (IST)

    मुरादाबाद के नया मुरादाबाद में एक मकान मालिक और एक महिला ने मिलकर देह व्यापार का धंधा शुरू किया। पुलिस ने छापा मारकर तीन युवतियों समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी आरती और मकान मालिक फरार हैं। पुलिस ने 31 हजार 380 रुपये, छह मोबाइल और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। यह धंधा पिछले चार महीने से चल रहा था, जिसके लिए जस्ट डायल के माध्यम से ग्राहकों को बुलाया जाता था।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस की हिरासत में देह व्यापार के आरोपित l सौ. पुलिस

    संवाद सूत्र, पाकबड़ा/मुरादाबाद। नया मुरादाबाद के सेक्टर सात में 20 हजार रुपये प्रति माह पर किराये पर मकान देकर देहरादून की महिला आरती के साथ मिलकर मकान स्वामी ने देह व्यापार शुरू कर दिया। जस्ट डायल के माध्यम से ग्राहकों को बुलाया जाता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चार माह से चल रहे देह व्यापार की जानकारी के बाद दो सीओ ने पाकबड़ा पुलिस के साथ छापेमारी कर तीन युवती समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 31 हजार 380 रुपये, छह मोबाइल ओर आपत्तिजनक सामग्री मिली है। मुख्य आरोपित आरती और मकान स्वामी फरार हैं। मकान को पुलिस ने सील कर दिया है।

     


    नया मुरादाबाद स्थित मकान किया सील, सात आरोपित गिरफ्तार

     

     

     
    रविवार को सीओ हाईवे राजेश कुमार, सीओ सिटी सुनीता दहिया ने पाकबड़ा पुलिस के साथ नया मुरादाबाद सेक्टर-सात स्थित एक मकान पर छापा मारा। सूचना थी कि घर के अंदर देह व्यापार का रैकेट संचालित किया जा रहा है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से सात लोगों को गिरफ्तार किया।
    पकड़े गए आरोपितों में आरिस निवासी हसनपुर अमरोहा, सोनू निवासी गांव रज्जाकपुर थाना नौगांवा सादात अमरोहा, जावेद आलम निवासी ग्राम पायंती खुर्द थाना डिडौली अमरोहा, सबीना मलिक निवासी मिमलाना रोड थाना कोतवाली मुजफ्फरनगर, चंचल निवासी शाहदरा थाना मानसरोवर दिल्ली, सबा निवासी घंटाघर थाना कोतवाली बदायूं हाल निवासी सिविल लाइंस रामपुर और नसरीन निवासी महिला सदर अस्पताल के पास बलिया शामिल हैं।
     

     

     चार माह से चल रहा था देह व्यापार, प्राथमिकी दर्ज

     
    नसरीन ने बताया कि मुख्य आरोपित आरती से उसकी पहचान चार माह पहले हुई थी। आरती ने जसप्रीत उर्फ काकू के मकान को 20 हजार रुपये मासिक किराये पर लेकर सेक्स रैकेट शुरू किया था। आरती ही ग्राहकों की व्यवस्था करती थी और जस्ट डायल के माध्यम से अन्य युवतियों को जोड़ती थी। छापेमारी के समय आरती मौके से फरार हो गई।
    थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सातों आरोपित समेत फरार हुए दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

     

     

    मकान में देह व्यापार कराया जा रहा था। जानकारी के बाद पुलिस टीम गठित कर छापेमारी कराई गई। सात आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपित समेत दो फरार हो गए है। दोनों की तलाश में पुलिस जुटी है। कुमार रणविजय सिंह, एसपी सिटी