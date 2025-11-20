यूपी में लगा खाकी पर दाग, पीतल कारोबारी की शिकायत को चौकी इंचार्ज ने बनाया वसूली का जरिया

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पीतल कारोबारी विशेष अरोड़ा की शिकायत को चौकी इंचार्ज मंडी चौक राजकिशोर ने वसूली का जरिया बना लिया। कारोबारी ने जिन तीन पर आरोप लगाया। उन तीनों का थर्ड डिग्री टार्चर किया। फिर छोड़ने के एवज में रुपये की मांग की। मांग ना पूरी होने पर जेल भेजने की धमकी दी।

डर के चलते तीनों ने रुपयों का प्रबंध कर दारोगा को दिये। मगर, मिली यातनाओं से झुब्ध तीनों युवक एसएसपी के पास पहुंच गए और आपबीती बयां की। दारोगा के दुस्साहस की कहानी बताई। जिसके बाद एसएसपी ने दारोगा को तलब किया। एसएसपी के सवालों में दारोगा निरत्तर हो गया जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। सीओ सुनीता दहिया और इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह को भी एसएसपी ने फटकार लगाई।

मंडी चौक निवासी विशेष अरोड़ा पीतल कारोबारी है। फर्म में मूंढापांडे निवासी अनीस, राेहताश और एमडीए निवासी हिमांशु काम करते थे। फर्म से कुछ सामान गायब हो गया। कारोबारी ने तीनों पर चोरी करने का शक जाहिर करते हुए मंडी चौक चौकी इंचार्ज राजकिशोर को 17 नवंबर को शिकायती पत्र दिया। चौकी इंचार्ज ने उसी दिन तीनों को फोन करके चौकी बुला लिया। चौकी के अंदर तीनों को बैठाकर पूछताछ करने के नाम पर पीटा। थर्ड डिग्री टार्चर किया। बावजूद तीनों ने चोरी करने की बात स्वीकार नहीं की तो छोड़ने के नाम पर रुपये मांगने लगे। तय रकम मिलने पर चौकी इंचार्ज ने रात में ही तीनों को छोड़ दिया।