    यूपी में लगा खाकी पर दाग, पीतल कारोबारी की शिकायत को चौकी इंचार्ज ने बनाया वसूली का जरिया

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:30 PM (IST)

    मुरादाबाद में एक चौकी इंचार्ज ने पीतल कारोबारी की शिकायत पर तीन युवकों को थर्ड डिग्री टार्चर किया और छोड़ने के बदले पैसे मांगे। पीड़ितों ने एसएसपी से शिकायत की, जिसके बाद दारोगा को निलंबित कर दिया गया। एसएसपी ने मामले में सख्त रुख अपनाया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

    दबाव बनाने के लिए तीनों को किया थर्ड डिग्री टार्चर, फिर रुपये लेकर छोड़ा। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पीतल कारोबारी विशेष अरोड़ा की शिकायत को चौकी इंचार्ज मंडी चौक राजकिशोर ने वसूली का जरिया बना लिया। कारोबारी ने जिन तीन पर आरोप लगाया। उन तीनों का थर्ड डिग्री टार्चर किया। फिर छोड़ने के एवज में रुपये की मांग की। मांग ना पूरी होने पर जेल भेजने की धमकी दी।

    डर के चलते तीनों ने रुपयों का प्रबंध कर दारोगा को दिये। मगर, मिली यातनाओं से झुब्ध तीनों युवक एसएसपी के पास पहुंच गए और आपबीती बयां की। दारोगा के दुस्साहस की कहानी बताई। जिसके बाद एसएसपी ने दारोगा को तलब किया। एसएसपी के सवालों में दारोगा निरत्तर हो गया जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। सीओ सुनीता दहिया और इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह को भी एसएसपी ने फटकार लगाई।

    मंडी चौक निवासी विशेष अरोड़ा पीतल कारोबारी है। फर्म में मूंढापांडे निवासी अनीस, राेहताश और एमडीए निवासी हिमांशु काम करते थे। फर्म से कुछ सामान गायब हो गया। कारोबारी ने तीनों पर चोरी करने का शक जाहिर करते हुए मंडी चौक चौकी इंचार्ज राजकिशोर को 17 नवंबर को शिकायती पत्र दिया। चौकी इंचार्ज ने उसी दिन तीनों को फोन करके चौकी बुला लिया। चौकी के अंदर तीनों को बैठाकर पूछताछ करने के नाम पर पीटा। थर्ड डिग्री टार्चर किया। बावजूद तीनों ने चोरी करने की बात स्वीकार नहीं की तो छोड़ने के नाम पर रुपये मांगने लगे। तय रकम मिलने पर चौकी इंचार्ज ने रात में ही तीनों को छोड़ दिया।

    गुरुवार को तीनों एसएसपी सतपाल अंतिल के पास कार्यालय में पहुंचे। पूरा घटनाक्रम बताया। तुरंत ही एसएसपी ने सीओ सुनीता दहिया, इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह और चौकी इंचार्ज राजकिशोर को कार्यालय में तलब कर लिया। तीनों का पुलिस से आमना-सामना करना। पहले सीओ से इस प्रकरण की जानकारी के संबंध में सवाल किया। उन्होंने कोई जानकारी ना होने की बात कही। इसके बाद इंस्पेक्टर का नंबर आया तो उन्होंने भी अनभिज्ञता जताई। दोनों के जवाबों से असंतुष्टि जताते हुए एसएसपी ने नाराजगी व्यक्त की। चौकी इंचार्ज को निलंबित कर लाइन की परेड करा दी। एसएसपी ने बताया कि ऐसा कृत्य करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा।