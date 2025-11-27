PM Kusum Yojana: पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप चाहिए तो करिए बुकिंग, ऑनलाइन जमा करनी होगी इतनी टोकन मनी
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजनांतर्गत जनपद के सभी किसानों के लिए सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग बुधवार से शुरू हो गई है। पंजीकरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। बुकिंग के लिए किसान को पांच हजार रुपये टोकन मनी ऑनलाइन जमा करनी होगी।
जनपदवार दो एचपी और तीन एचपी पंप के लक्ष्य वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं। किसानों को पंप के अनुसार आवश्यक बोरिंग का प्रबंध स्वयं करना होगा। सत्यापन में बोरिंग न मिलने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा और टोकन मनी जब्त की जाएगी।
बुकिंग पूरी होने पर यदि लक्ष्य से अधिक आवेदन आए तो चयन ई-लॉटरी द्वारा होगा। चयनित किसानों को मोबाइल संदेश के माध्यम से सूचना दी जाएगी। योजना के अंतर्गत 60 प्रतिशत अनुदान और 40 प्रतिशत कृषक अंश देय है। उप कृषि निदेशक संतोष कुमार द्विवेदी ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें, फर्जी काल पर अपने ओटीपी साझा न करें और किसी को नगद न दें।
