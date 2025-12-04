PhD इंटरव्यू में बड़ा फर्जीवाड़ा: एडमिट कार्ड पर किसी और का फोटो, असली परीक्षार्थी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस में पीएचडी साक्षात्कार के दौरान बुधवार को एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया। साक्षात्कार के लिए पहुंचे युवक के परीक्षा फार्म पर जाे फोटो था, वह साक्षात्कार के दौरान प्रवेश पत्र से मैच नहीं हुआ। विश्वविद्यालय रिकार्ड में उपलब्ध परीक्षा प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) पर किसी दूसरे व्यक्ति का फोटो पाया गया।

मामला संदिग्ध लगने पर कुलपति प्रो. सचिन माहेश्वरी ने पुलिस को सूचना दी और तहरीर दी। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए युवक ने अपना नाम अंकुश, निवासी खतौली, मुजफ्फरनगर बताया। वह फिजिकल एजूकेशन का साक्षात्कार देने आया था। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. माहेश्वरी और कुलसचिव गिरीश द्विवेदी व साक्षात्कार लेने वाले विशेषज्ञों ने जब उससे गहन पूछताछ की तो उसने बताया कि वह मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस में गेस्ट लेक्चरर के रूप में पढ़ाता है। सिविल लाइन थाना प्रभारी मनीष सक्सेना ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की जाएगी।

पीएचडी में प्रवेश को साक्षात्कार शुरू गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय में पीएचडी के साक्षात्कार बुधवार से शुरू हो गए। पहले दिन 150 विद्यार्थियों में से लगभग 80 प्रतिशत का साक्षात्कार पूरा हुआ। यह प्रक्रिया 9 दिसंबर तक चलेगी। स्थायी कैंपस में साक्षात्कार देने वालों की भारी भीड़ देखी गई। कुलपति प्रो. सचिन माहेश्वरी ने बताया कि परीक्षा फार्म और प्रवेश पत्र पर फोटो अलग-अलग थे।