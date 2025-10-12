PCS Exam: 34 केंद्रों पर 15,192 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, मुरादाबाद में सेंटर पर एक-एक सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 व सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर यानि आज जिले के 34 केंद्रों पर कराई जा रही है। परीक्षा दो पालियों में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक कराई जाएगी।

एक घंटा पहले प्रवेश मिलना हुआ शुरू पहली पाली की परीक्षा कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से पहले ही केंद्रों पर पहुंच गए थे। एक घंटा पहले ही प्रवेश शुरू कर दिया गया था इस दौरान चेकिंग करने के बाद इन्हें केंद्रों पर प्रवेश दिया गया। आयोग द्वारा निर्धारित प्रारंभिक परीक्षा के लिए जिले में 15,192 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इनके लिए 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।