Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PCS Exam: 34 केंद्रों पर 15,192 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, मुरादाबाद में सेंटर पर एक-एक सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:04 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा आयोजित पीसीएस (PCS) परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 34 केंद्रों पर 15,192 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र और पहचान पत्र के साथ समय पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थियों की चेकिंग करते एग्जाम सुरक्षाकर्मी। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 व सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर यानि आज जिले के 34 केंद्रों पर कराई जा रही है। परीक्षा दो पालियों में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक कराई जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक घंटा पहले प्रवेश मिलना हुआ शुरू

    पहली पाली की परीक्षा कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से पहले ही केंद्रों पर पहुंच गए थे। एक घंटा पहले ही प्रवेश शुरू कर दिया गया था इस दौरान चेकिंग करने के बाद इन्हें केंद्रों पर प्रवेश दिया गया। आयोग द्वारा निर्धारित प्रारंभिक परीक्षा के लिए जिले में 15,192 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इनके लिए 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।


    8 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 9 स्टेटिक मजिस्ट्रेट आरक्षित रखे गए हैं

     

    हर परीक्षा केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ ही 8 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 9 स्टेटिक मजिस्ट्रेट आरक्षित रखे गए हैं। परीक्षा के लिए जिले में नोडल अधिकारी जिलाधिकारी और अपर नोडल एडीएम सिटी हैं।