डिजिटल डेस्क, नोएडा। 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत 19 नवंबर (बुधवार) को मुरादाबाद के वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। यह वेबिनार गूगल अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत दैनिक जागरण और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से कर रहा है।

मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही साइबर अपराधी भी लोगों को फंसाने के अलग-अलग स्कैम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में इसी तरह के ऑनलाइन स्कैम्स से रूबरू कराने के अलावा इनसे बचने के तरीकों पर प्रकाश डाला जाएगा। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में विश्‍वास न्‍यूज के एक्सपर्ट लोगों को डिजिटल सेफ्टी का प्रशिक्षण देंगे। इस कार्यक्रम में परिवर्तन द चेंज एनजीओ सहयोग कर रही है।

कार्यक्रम के बारे में 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत जागरण डिजिटल और विश्‍वास न्‍यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्‍यम से ट्रेनिंग दे रही है। इसके तहत देश के 20 राज्‍यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।