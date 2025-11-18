Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जागरण-डिजीकवच अभियान: मुरादाबाद के वरिष्‍ठ नागरिकों को दिया जाएगा ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने का प्रशिक्षण

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 12:05 PM (IST)

    नोएडा में 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा' अभियान के तहत, गूगल, दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज़ 19 नवंबर को मुरादाबाद के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वेबिनार आयोजित करेंगे। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के तरीकों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। विश्वास न्यूज़ के एक्सपर्ट डिजिटल सुरक्षा के बारे में जानकारी देंगे। यह अभियान 20 राज्यों के 30 शहरों में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को ऑनलाइन स्कैम से जागरूक करना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नोएडा। 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत 19 नवंबर (बुधवार) को मुरादाबाद के वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। यह वेबिनार गूगल अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत दैनिक जागरण और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से कर रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही साइबर अपराधी भी लोगों को फंसाने के अलग-अलग स्कैम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में इसी तरह के ऑनलाइन स्कैम्स से रूबरू कराने के अलावा इनसे बचने के तरीकों पर प्रकाश डाला जाएगा। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में विश्‍वास न्‍यूज के एक्सपर्ट लोगों को डिजिटल सेफ्टी का प्रशिक्षण देंगे। इस कार्यक्रम में परिवर्तन द चेंज एनजीओ सहयोग कर रही है।

    कार्यक्रम के बारे में

    'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत जागरण डिजिटल और विश्‍वास न्‍यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्‍यम से ट्रेनिंग दे रही है। इसके तहत देश के 20 राज्‍यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    उत्तर प्रदेश के अलावा, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्‍थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 20 राज्‍यों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम को पहचानने और उससे बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गूगल का ‘डिजीकवच’ अभियान भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। इस अभियान का लक्ष्‍य लोगों को फ्रॉड और स्‍कैम के प्रति जागरूक करना है।

    कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए विजिट करें: https://www.jagran.com/digikavach