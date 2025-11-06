नेकपाल हत्याकांड में मुरादाबाद पुलिस की कार्रवाई: एक हत्यारोपित को पैर में गोली मारकर पकड़ा, तीन फरार

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र में बुधवार की रात नौ बजे नेकपाल की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपितों से पुलिस की गुरुवार को तड़के मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपित अमन के पैर में गोली मारकर पकड़ लिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जबकि तीन आरोपित मौके से फरार हो गए। जिनकी तलाश में पुलिस लगी है।(

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रात में की थी नेकपाल की हत्या क्षेत्र के प्रीतम नगर निवासी नेकपाल एक फर्म में काम करता था। दो माह पहले नेकपाल की बहन को पड़ोस में रहने वाला अमन अपने साथ ले गए था। इससे दोनों परिवारों में तनातनी हो गई थी। मामला पुलिस तक पहुंचाथा। पुलिस ने तलाश शुरू की तो शाम को अमन ने नेकपाल की बहन को घर छोड़ दिया था। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था लेकिन कुछ लोगों ने बीच में आकर समझौता करा दिया था। इसके बाद से दोनों परिवारों के बीच कई बार विवाद हो चुका था।

विरोध करने पर मारपीट नेकपाल के मामा पप्पू निवासी शहजादी सराय संभल के पिछले दिनों पैर में चोट लग गई थी। घर पर कोई देखभाल के लिए नहीं था। ऐसे में उनके भांजे उन्हें अपने घर ले आए थे। मंगलवार को परिवार के सभी लोग गंगा स्नान करने तिगरी गए थे। घर में केवल नेकपाल के मामा पप्पू मौजूद थे।

अमन और उसके बहनोई राजा कुछ लोगों के साथ घर में घुस आए थे। नेकपाल की बहन के बारे में पूछने लगे। उन्होंने विरोध किया तो पप्पू के साथ मारपीट की थी। बुधवार को स्वजन वापस आए तो पप्पू ने आपबीती सुनाई। नेकपाल इस बात को सुनकर अपने घर के बाहर आया तो उसे अमन और राजा मिल गए। उसने मामा पप्पू को पीटने का कारण पूछा तो राजा और अमन भड़क गए और उन्होंने नेकपाल के साथ मारपीट की। इसी बीच गगन पहुंच गया।

तमंचा से मार दी थी गोली आरोपितों ने दोनों के साथ मारपीट की और राजा ने नेकपाल के सीने पर तमंचा सटाकर गोली मार दी थी। इससे नेकपाल की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मृतक के भाई गगन के शिकायती पत्र पर अमन, इसके बहनोई राजा, इसके पिता गेंदालाल और भाई राजू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस आरोपितों की तलाश में लगी थी। गुरुवार के तड़के चारों आरोपित भागने के फिराक में थे।

पुलिस ने इनकी गांव कंजीवाली के पीछे खदाना जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी कर ली। पुलिस को देख आरोपितों ने फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमन के पैर में गोली मारकर पकड़ लिया। जबकि तीन फरार हाे गए।