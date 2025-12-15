यूपी में 2044 तक NDA को कोई हराने वाला नहीं, ओमप्रकाश राजभर ने किया दावा, कहा- कांग्रेस ने अपनी कब्र खुद खोदी
ओमप्रकाश राजभर ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में 2044 तक एनडीए को कोई हराने वाला नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर अपनी कब्र खुद खोदने का आरोप लगाया। रा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री (पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज) एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एनडीए को 2044 तक कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। विपक्ष हकीकत से कटकर सिर्फ सपनों की राजनीति कर रहा है, जबकि जनता लगातार एनडीए को समर्थन देती आ रही है।
मानसरोवर कालोनी में पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करने बाद सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि अमरोहा में वंचित-शोषितों के अधिकारों को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद यहां आया हूं।
कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस अपनी ही गलत नीतियों और फैसलों के कारण कमजोर हुई है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में अब वह नहीं रह गई है। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आने वाले बीस वर्षों तक कोई भी पार्टी एनडीए को चुनावी रूप से चुनौती नहीं दे सकी। पिछले चुनावों का नतीजा सब जानते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की माता को लेकर कांग्रेसी नेताओं द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां समाज को स्वीकार्य नहीं हैं। इस तरह की भाषा न केवल राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी ठेस पहुंचाती है।
राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब भी वह विदेश जाते हैं, देश को कटघरे में खड़ा करते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचता है।
वंदे मातरम से जुड़े सवाल पर राजभर ने कहा कि आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दीं, उनके बारे में नई पीढ़ी को जानकारी देना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इस दिशा में अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के योगदानकर्ताओं की चर्चा समाज में होनी चाहिए, ताकि युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना मजबूत हो।
भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इससे पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा। समाजवादी पार्टी के एम-वाई (मुस्लिम-यादव) समीकरण पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह गणित पांच बार फेल हो चुका है और आगे भी सफल होने वाला नहीं है।
उन्होंने दावा किया कि एनडीए लगातार बीस साल तक सत्ता में रहेगा। 2027 को तो छोड़ ही दीजिए, 2044 तक प्रदेश में एनडीए की सरकार रहेगी। उन्होंने दोहराया कि उनकी पार्टी भी एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में वोट चोरी की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। देश की आजादी के समय प्रधानमंत्री बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को मात्र दो वोट मिले थे, जबकि सरदार वल्लभभाई पटेल को सात वोट मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया।
इसी तरह राजनारायण के चुनाव और स्वर्गीय इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रामपुर में दिल्ली से फोन कराकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को जितवाया था। ऐसे में वोट चोरी का आरोप लगाने वालों को पहले खुद इस्तीफा देना चाहिए।
सड़क और सदन में हल्ला, बूथों पर फार्म भरवा रहे विपक्षी
सीरप मामले में एसआईटी गठन पर उन्होंने कहा कि जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्राम निधि के आडिट से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया धीमी जरूर है, लेकिन लगातार चल रही है।
कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने राजभर के बयानों का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रहित, सामाजिक न्याय और स्पष्ट राजनीति ही देश को आगे ले जा सकती है।
वक्ताओं ने विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष सड़क और सदन में हंगामा तो करता है, लेकिन बूथ स्तर पर उसकी तैयारी केवल फार्म भरवाने तक सीमित रह गई है। बसपा और कांग्रेस भी अपने-अपने राजनीतिक गणित में असफल रही हैं, जबकि जनता ने बार-बार एनडीए पर भरोसा जताया है।
