    कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर लेकर युवती से करने लगा अश्लील बातें, मना करने पर युवक ने दी ये डरावनी धमकी

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 12:14 AM (IST)

    कालेज में पढ़ने वाली छात्रा को परेशान करने वाले एक युवक से बचाने के लिए परिवार हरिद्वार चला गया, लेकिन आरोपित वहाँ भी पहुँच गया। कॉलेज ग्रुप से नंबर लेकर वह छात्रा को अश्लील संदेश भेजने लगा। छात्रा के विरोध करने पर उसने उसे एसिड अटैक की धमकी भी दी।    

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कालेज में साथ पढ़ने वाले एक शोहदे से बेटी को बचाने के लिए पिता कुछ माह पहले परिवार समेत हरिद्वार चले गए। सिरफिरा आरोपित पीछे-पीछे वहां भी पहुंच गया। कॉलेज के एक ग्रुप से छात्रा का मोबाइल नंबर लेकर अश्लील मैसेज करने लगा। छात्रा ने मना किया तो उसे एसिड अटैक की धमकी दे डाली।

    तंग आकर पिता बेटी को लेकर वापस लौटे और आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। मुरादाबाद निवासी युवती बीए की छात्रा है। उसी कालेज में आरोपित हर्ष भी पढ़ता है। पीड़ित के पिता ने दो दिन पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि आरोपित ने कालेज के ग्रुप से उनकी बेटी का मोबाइल नंबर हासिल कर दिया था। इसके बाद वह अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करने लगा।

    फोन पर कीं अश्लील बातें

    इससे तंग आकर करीब सात माह पहले वह अपनी बेटी को लेकर हरिद्वार चला गया। आरोप है कि आरोपित भी किसी तरह इस बात का पता लगाकर वहां भी पहुंच गया। काल कर अश्लील बातें करने लगा। फोन नहीं उठाया तो मोबाइल फोन पर अश्लील मैसेज भी भेजता रहा। बेटी ने इसका विरोध किया और बात मानने से मना कर दिया।

    आरोप है कि इससे गुस्साए आरोपित ने छात्रा के चेहरे पर तेजाब डालकर जलाने की धमकी दी है। सहमी बेटी ने पिता को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने वापस लौटकर प्राथमिकी दर्ज कराई। थाना प्रभारी निरीक्षक सुदेश पाल सिंह ने बताया कि आरोपित हर्षपाल के खिलाफ मामला पंजीकृत कर लिया गया है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी।