जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सड़कों पर बिना रिफ्लेक्टर और सुरक्षा मानकों के दौड़ रही गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां हादसों को न्योता दे रही हैं। रोजाना करीब दो हजार ट्रैक्टर-ट्रॉलियां सड़कों से गुजरती हैं, लेकिन अधिकांश पर न तो रिफ्लेक्टर लगे हैं और न ही यातायात नियमों का पालन किया जा रहा है। खासकर कोहरे के मौसम में ये ट्रालियां दूसरे वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं।

पीछे से आने वाले वाहन चालकों को अंधेरे और धुंध में ट्रॉलियां दिखाई नहीं देतीं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हैरानी की बात यह है कि प्रतिबंध के बावजूद सड़कों पर ट्राले बेरोकटोक दौड़ रहे हैं और हादसों का कारण बन रहे हैं। वहीं, यातायात माह मनाने के नाम पर जागरूकता के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन सड़कों पर सुरक्षा के जरूरी इंतजाम नजर नहीं आ रहे।

ठाकुरद्वारा में रोजाना गुजरते है 100 से अधिक गन्ना लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली नगर और क्षेत्र के हाईवे पर गन्ने से लदी ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉलियां, छकड़े और ट्रक हादसों को दावत दे रहे हैं। क्षमता से अधिक गन्ना लादकर चलने वाले इन वाहनों से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और आए दिन जाम लग रहा है। कई ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के पीछे सुरक्षा के लिए रिफ्लेक्टर तक नहीं लगे हैं। ऊंचाई तक भरे गन्ने के असंतुलित भार से वाहन पलटने का खतरा बना रहता है।

क्षेत्रवासियों के अनुसार, प्रतिदिन 100 से अधिक गन्ना लदे वाहन इन मार्गों से गुजरते हैं। सड़कों पर गहरे गड्ढे और रात में रिफ्लेक्टर की कमी दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा रही है। हाईवे पर दौड़ रहे ओवरलोड गन्ना वाहन, हादसों का खतरा चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू होते ही मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर ओवरलोड गन्ना वाहनों की संख्या बढ़ गई है। प्रतिदिन करीब 300 ट्रालियां और 50 से 60 ट्रॉले गन्ना लेकर बिलारी चीनी मिल पहुंच रहे हैं। कई वाहनों में गन्ना कई फीट तक बाहर निकला रहता है। वहीं, तमाम वाहन बिना रिफ्लेक्टर के दौड़ रहे हैं। सर्दी में कोहरे के दौरान ऐसे वाहन हादसों का कारण बन सकते हैं। गन्ना बाहर निकला होने से ओवरटेक करने में भी छोटे वाहनों को परेशानी होती है। अचानक गन्ना गिरने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। रोजाना 350 से 360 वाहनों की आवाजाही को देखते हुए हाईवे पर ओवरलोडिंग की जांच और निगरानी जरूरी है।