जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जिले की पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी में पूरी तरह बदलाव हो गया है। एक-एक कर बदले गए सभी अफसरों में सिर्फ एसएसपी सतपाल अंतिल ही लंबे समय से जिले में जमे थे, जिनका शुक्रवार को तबादला हो गया। उन्हें एसएसपी अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण तैनाती दी गई है।

वहीं अयोध्या की कुर्सी संभाल रहे डॉ. गौरव ग्रोवर को मुरादाबाद पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुरादाबाद में उनकी तैनाती के साथ दिलचस्प बात सामने आई। पता चला कि साल 2020 में जब वह मथुरा के एसएसपी थे, तब जिले के डीएम अनुनय झा वहां के नगर आयुक्त थे। ऐसे में मथुरा के बाद अब मुरादाबाद में अनुनय और डॉ. गौरव की जोड़ी एक साथ काम करते दिखेगी।

2020 में मथुरा के नगर आयुक्त थे जिले के डीएम, गौरव एसएसपी डीएम 2015 बैच के आईएएस अफसर हैं जबकि नवागत एसएसपी 2013 बैच के आईपीएस अफसर हैं। मूलरूप से पंजाब के भटिंडा के रहने वाले नवागत एसएसपी अयोध्या से पहले सीएम सिटी गोरखपुर में कप्तानी पारी खेल चुके हैं। उनके अब तक के कार्यकाल का गोरखपुर ऐसा जनपद रहा, जहां के सर्वाधिक समय तक कप्तान रहने का रिकॉर्ड उनके नाम है।