उत्तर प्रदेश के इस बड़े शहर में जल्द बनेगा NHAI का नया कार्यालय, सर्वे का काम पूरा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) का मुरादाबाद में नया कार्यालय स्थापित करने के लिए सर्वे का काम पूरा लिया गया है। यह दफ्तर मुरादाबाद बाइपास पर पुराने टोल प्लाजा के स्थान पर बनाया जाएगा। एनएचएआइ के अधिकारियों ने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान भूमि की उपलब्धता, सड़क संपर्क, सुरक्षा मानक और हाईवे पर यातायात की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्थल का चयन किया गया।

सर्वे पूरा होने के बाद अब प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जा चुका है और निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। पुराने टोल प्लाजा परिसर में बनने वाला यह कार्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसके साथ ही यहां हाईवे सुरक्षा के लिए 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। कंट्रोल रूम किसी भी दुर्घटना, वाहन खराब होने, लंबा जाम या कोहरे की स्थिति में तुरंत संबंधित जिले की पुलिस, एंबुलेंस और प्रशासनिक तंत्र को सूचना देगा।

क्या बोले एनएचएआइ अधिकारी? एनएचएआइ अधिकारियों के अनुसार यह कंट्रोल रूम हाईवे सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल देगा। हापुड़ से बरेली के बीच एटीएमएस (एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) लगाने के लिए पहले ही 63 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल चुकी है। इसी धनराशि से नए कार्यालय और कंट्रोल रूम का निर्माण होगा। दूसरे चरण में मुरादाबाद से हापुड़ के बीच भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी।

योजना के तहत हाईवे पर हर 100 किमी पर कमांड सेंटर से निगरानी की जाएगी। एआइ बेस तकनीक से संचालित कैमरे और सेंसर लगातार डाटा इकट्ठा करेंगे और तुरंत निर्णय लेने योग्य सूचना कंट्रोल रूम तक भेजेंगे। मुरादाबाद-बरेली और हापुड़-मुरादाबाद हाईवे पर हर साल कोहरे और तेज रफ्तार वाहन के कारण सैकड़ों दुर्घटनाएं होती हैं।