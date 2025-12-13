Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नए साल का रेला: वैष्णो देवी, अयोध्या, वाराणसी ट्रेनों में 'नो रूम'! स्कूल छुट्टियों ने बढ़ाई भीड़

    By Tej Prakash Saini Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:20 PM (IST)

    नए साल 2026 में वैष्णो देवी, अयोध्या और वाराणसी जाने वाली ट्रेनों में 25 से 31 दिसंबर तक नो रूम की स्थिति है। स्कूलों की छुट्टियों के कारण ट्रेनों में ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नया साल 2026 माता वैष्णो देवी के दर्शन के साथ मनाने की तैयारियां लोगों ने पहले ही पूरी कर ली हैं। यही वजह है कि जम्मू तवी और कटरा रूट की प्रमुख ट्रेनों में 25 से 31 दिसंबर तक नो रूम की स्थिति बन गई है। उधर, नए साल पर काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी जाने वाली ट्रेनों में भी लंबी वेटिंग चल रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामनगरी अयोध्या की ओर जाने वाले यात्री भी टिकट बुक करा चुके हैं, जबकि काठगोदाम के रास्ते नैनीताल जाने वालों के लिए फिलहाल कुछ राहत जरूर बनी हुई है। जम्मू तवी और श्री माता वैष्णो देवी कटरा रूट पर अमरनाथ एक्सप्रेस (15097), सियालदह एक्सप्रेस (13151), अर्चना एक्सप्रेस (12355), बेगमपुरा एक्सप्रेस (12237) और लोहित एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में सीटें पूरी तरह भर चुकी हैं।

    24 दिसंबर से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लंबी वेटिंग दिख रही है और 25 दिसंबर के बाद कन्फर्म टिकट मिलना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। स्कूलों की छुट्टियां 24 दिसंबर से 16 जनवरी तक रहने के कारण परिवारों ने पहले से ही अपनी यात्रा की योजना बनाकर टिकट बुक करा लिए हैं।

    अमृतसर की ओर जाने वाली ट्रेनों में भी जबरदस्त दबाव है। सरयू यमुना एक्सप्रेस (14649), हावड़ा–अमृतसर एक्सप्रेस (13005) और अकाल तख्त एक्सप्रेस (12317) में भारी वेटिंग चल रही है। बड़ी संख्या में यात्री पहले जम्मू तवी तक टिकट बुक कर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद अमृतसर जाकर स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने की योजना बना रहे हैं।

    काशी और अयोध्या में भी नए साल की तैयारी

    नए साल पर वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन की इच्छा रखने वालों की भीड़ ट्रेनों में साफ नजर आ रही है। दून एक्सप्रेस (13010) में 27 दिसंबर से 31 दिसंबर और जनवरी के पहले सप्ताह तक लंबी वेटिंग है। वंदे भारत एक्सप्रेस (22490) और दरभंगा राजधानी (20504) में भी वाराणसी रूट पर टिकट आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं।

    अमृतसर से आने वाली ट्रेन 15934 में सेकंड एसी में नो रूम की स्थिति है, जबकि स्लीपर और फर्स्ट एसी में सीमित सीटें अभी ऑनलाइन दिखाई दे रही हैं। रामनगरी अयोध्या की बात करें तो सरयू यमुना, गंगा सतलुज और अयोध्या एक्सप्रेस में 27 दिसंबर के बाद टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। अयोध्या एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में नो रूम है और एसी कोचों में भी लंबी प्रतीक्षा सूची बनी हुई है।

    नैनीताल रूट पर अभी सीटें उपलब्ध

    पर्यटन स्थलों में नैनीताल जाने वालों के लिए फिलहाल राहत की खबर है। काठगोदाम के रास्ते देहरादून–काठगोदाम एक्सप्रेस, काठगोदाम शताब्दी और जनशताब्दी में अभी सीटें उपलब्ध हैं। हालांकि रानीखेत एक्सप्रेस में दबाव बना हुआ है। जैसे-जैसे दिसंबर के आखिरी दिन नजदीक आएंगे, इन ट्रेनों में भी सीटें फुल होने की संभावना जताई जा रही है।

     

    यह भी पढ़ें- Driving licence in UP: अब 15 द‍िन में प्रि‍ंट होकर घर पहुंचेगा ड्राइवि‍ंग लाइसेंस! मुरादाबाद में इस कंपनी ने शुरू क‍िया काम