नए साल का रेला: वैष्णो देवी, अयोध्या, वाराणसी ट्रेनों में 'नो रूम'! स्कूल छुट्टियों ने बढ़ाई भीड़

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नया साल 2026 माता वैष्णो देवी के दर्शन के साथ मनाने की तैयारियां लोगों ने पहले ही पूरी कर ली हैं। यही वजह है कि जम्मू तवी और कटरा रूट की प्रमुख ट्रेनों में 25 से 31 दिसंबर तक नो रूम की स्थिति बन गई है। उधर, नए साल पर काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी जाने वाली ट्रेनों में भी लंबी वेटिंग चल रही है।

रामनगरी अयोध्या की ओर जाने वाले यात्री भी टिकट बुक करा चुके हैं, जबकि काठगोदाम के रास्ते नैनीताल जाने वालों के लिए फिलहाल कुछ राहत जरूर बनी हुई है। जम्मू तवी और श्री माता वैष्णो देवी कटरा रूट पर अमरनाथ एक्सप्रेस (15097), सियालदह एक्सप्रेस (13151), अर्चना एक्सप्रेस (12355), बेगमपुरा एक्सप्रेस (12237) और लोहित एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में सीटें पूरी तरह भर चुकी हैं।

24 दिसंबर से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लंबी वेटिंग दिख रही है और 25 दिसंबर के बाद कन्फर्म टिकट मिलना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। स्कूलों की छुट्टियां 24 दिसंबर से 16 जनवरी तक रहने के कारण परिवारों ने पहले से ही अपनी यात्रा की योजना बनाकर टिकट बुक करा लिए हैं।

अमृतसर की ओर जाने वाली ट्रेनों में भी जबरदस्त दबाव है। सरयू यमुना एक्सप्रेस (14649), हावड़ा–अमृतसर एक्सप्रेस (13005) और अकाल तख्त एक्सप्रेस (12317) में भारी वेटिंग चल रही है। बड़ी संख्या में यात्री पहले जम्मू तवी तक टिकट बुक कर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद अमृतसर जाकर स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने की योजना बना रहे हैं।

काशी और अयोध्या में भी नए साल की तैयारी नए साल पर वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन की इच्छा रखने वालों की भीड़ ट्रेनों में साफ नजर आ रही है। दून एक्सप्रेस (13010) में 27 दिसंबर से 31 दिसंबर और जनवरी के पहले सप्ताह तक लंबी वेटिंग है। वंदे भारत एक्सप्रेस (22490) और दरभंगा राजधानी (20504) में भी वाराणसी रूट पर टिकट आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं।

अमृतसर से आने वाली ट्रेन 15934 में सेकंड एसी में नो रूम की स्थिति है, जबकि स्लीपर और फर्स्ट एसी में सीमित सीटें अभी ऑनलाइन दिखाई दे रही हैं। रामनगरी अयोध्या की बात करें तो सरयू यमुना, गंगा सतलुज और अयोध्या एक्सप्रेस में 27 दिसंबर के बाद टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। अयोध्या एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में नो रूम है और एसी कोचों में भी लंबी प्रतीक्षा सूची बनी हुई है।