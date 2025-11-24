SIR in UP: एसआईआर के लिए BLO पर अब नहीं रहेगा प्रेशर, इस विभाग के कर्मचारी भी करेंगे काम
मुरादाबाद में बीएलओ पर काम का बोझ बढ़ने के कारण नगर निगम के कर्मचारी एसआईआर का काम देखेंगे। एसआईआर फार्म भरने में हो रही देरी के चलते राजस्व विभाग और सफाई निरीक्षक बीएलओ की मदद करेंगे और फार्म जमा करवाएंगे। इससे बीएलओ पर काम का दबाव कुछ कम होगा।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नगर निगम के फील्ड में रहने वाले कर्मचारी अब एसआइआर का काम भी देखेंगे। बीएलओ पर काम ज्यादा होने की बजह से दबाव है।
एसआइआर का फार्म घर भिजवाने के बाद भी प्रविष्टयां भरकर बीएलओ को नहीं सौंप रहे हैं। बीएलओ कभी फोन पर तो कभी घर जाकर संपर्क कर रहे हैं।
लेकिन, फार्म नहीं भरा भरने से एसआइआर का काम पिछड़ रहा है। जिससे अब वार्डों में नगर निगम के राजस्व विभाग, सफाई निरीक्षक, सफाई नायक फार्म भरवाएंगे और बीएलओ के पास जमा करवाने में मदद करेंगे।
