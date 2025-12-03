जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बुद्धि विहार में होने वाले सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां शुरू हो गए हैं। इसके लिए टेंट लगाने का काम शुरू हो गया है। मंगलवार को जिला विकास अधिकारी गोविंद बल्लभ पाठक ने तैयारियों का जायजा लिया और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले उपहारों की सूची का मिलान कराया। दुल्हनों को दिए जाने वाले सभी 25 प्रकार के उपहार सुरक्षित रूप से टेंट में रखवा दिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है।

चार दिसंबर को होने वाले इस भव्य आयोजन में करीब एक हजार जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी पंखुड़ी जैन ने बताया कि इस बार व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इसके लिए सभी उपकरण और सिस्टम स्थापित कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि प्रवेश से लेकर वर–वधू के सत्यापन तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। जिला विकास अधिकारी गोविंद बल्लभ पाठक ने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक जोड़े को सम्मानजनक तरीके से विवाह का अवसर मिले। उन्होंने बताया कि दुल्हनों को दिया जाने वाला उपहार पैकेज पहले से तय है, जिसकी गुणवत्ता मानकों पर भी जांच हो रही है। कार्यक्रम में शामिल होने वाली प्रत्येक दुल्हन को सरकार की ओर से गुणवत्तापरक और उपयोगी सामान दिया जाएगा। इसमें पहनावा, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, रसोई का सामान और चांदी के आभूषण शामिल हैं।

बुद्धि विहार मैदान में अलग-अलग सेक्टर बनाए गए हैं। प्रवेश द्वार पर बायोमैट्रिक सत्यापन, जोड़ों के बैठने की व्यवस्था, भोजन स्थल, विवाह मंडप और उपहार वितरण केंद्र अलग-अलग बनाए गए हैं। गुरुवार को होने वाला यह सामूहिक विवाह समारोह एक बड़ा सामाजिक आयोजन माना जा रहा है। हजारों की संख्या में परिजन और मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर अधिकारियों की मौजूदगी में विवाह संस्कार संपन्न कराए जाएंगे।