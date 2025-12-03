मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह: मुरादाबाद में एक हजार जोड़ों की होगी शादी, दुल्हनों का मिलेंगे ये खास 25 उपहार
बुद्धि विहार में होने वाले सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां शुरू हो गए हैं। इसके लिए टेंट लगाने का काम शुरू हो गया है। मंगलवार को जिला विकास अधिकारी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बुद्धि विहार में होने वाले सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां शुरू हो गए हैं। इसके लिए टेंट लगाने का काम शुरू हो गया है। मंगलवार को जिला विकास अधिकारी गोविंद बल्लभ पाठक ने तैयारियों का जायजा लिया और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले उपहारों की सूची का मिलान कराया। दुल्हनों को दिए जाने वाले सभी 25 प्रकार के उपहार सुरक्षित रूप से टेंट में रखवा दिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है।
चार दिसंबर को होने वाले इस भव्य आयोजन में करीब एक हजार जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी पंखुड़ी जैन ने बताया कि इस बार व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इसके लिए सभी उपकरण और सिस्टम स्थापित कर दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रवेश से लेकर वर–वधू के सत्यापन तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। जिला विकास अधिकारी गोविंद बल्लभ पाठक ने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक जोड़े को सम्मानजनक तरीके से विवाह का अवसर मिले। उन्होंने बताया कि दुल्हनों को दिया जाने वाला उपहार पैकेज पहले से तय है, जिसकी गुणवत्ता मानकों पर भी जांच हो रही है। कार्यक्रम में शामिल होने वाली प्रत्येक दुल्हन को सरकार की ओर से गुणवत्तापरक और उपयोगी सामान दिया जाएगा। इसमें पहनावा, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, रसोई का सामान और चांदी के आभूषण शामिल हैं।
बुद्धि विहार मैदान में अलग-अलग सेक्टर बनाए गए हैं। प्रवेश द्वार पर बायोमैट्रिक सत्यापन, जोड़ों के बैठने की व्यवस्था, भोजन स्थल, विवाह मंडप और उपहार वितरण केंद्र अलग-अलग बनाए गए हैं। गुरुवार को होने वाला यह सामूहिक विवाह समारोह एक बड़ा सामाजिक आयोजन माना जा रहा है। हजारों की संख्या में परिजन और मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर अधिकारियों की मौजूदगी में विवाह संस्कार संपन्न कराए जाएंगे।
पहनावा व शृंगार सामग्री
साड़ी ब्लाउज सहित – पांच सेट: जिसमें 1 ब्राइडल साड़ी/लहंगा, दो कढ़ाईदार साड़ियां और दो प्रिंटेड साड़ियां।
मैचिंग पेटीकोट – पांच, सिले हुए
कढ़ाईदार चुनरी – एक (2.25 मीटर)
लाल कांच की चूड़ियां – दो दर्जन
कंगन –चार
वेनिटी किट – एक (16 आइटम के साथ) जिसमें फेस क्रीम, लिपिस्टिक, काजल, फाउंडेशन, हेयर ऑयल, क्लिप, आलता, सिन्दूर, नेल पॉलिश, मेंहदी आदि शामिल।
सिन्होरा – एक
चांदी के आभूषण
चांदी की पायल – एक जोड़ी (30 ग्राम, 65 टंच)
चांदी की बिछिया – आधा जोड़ा (10 ग्राम, 65 टंच)
(निर्माता को शुद्धता का प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा, अन्यथा भुगतान नहीं होगा)
वर पक्ष के वस्त्र
पैंट का कपड़ा – एक (उत्तम गुणवत्ता, विमल)
शर्ट का कपड़ा – एक (विमल)
फेंटा/गमछा – एक
रसोई व घरेलू सामान
डिनर सेट – एक (8 किग्रा)
कूकर – पांच लीटर (यूनाइटेड, 1.5 किग्रा न्यूनतम वजन)
कढ़ाई – एक (5 किग्रा वजन)
सीलिंग फैन –एक (1200 एमएम, खैतान ब्रांड)
कूल केज – 10 लीटर (मिल्टन)
आयरन प्रेस – 750 वाट, हैवल्स
गैस चूल्हा – डबल बर्नर, आइएसओ प्रमाणित
कैसरोल – एक (1000 एमएल)
बैडरूम सामग्री
ट्राली बैग – एक (अमेरिकन टूरिस्टर)
दीवार घड़ी – एक (अजन्ता)
डबल बेड चादर – एक (तकिया कवर सहित)
कंबल – दो (सिंगल, डबल लेयर)
गद्दा/मैट्रेस – दो (सिंगल बेड, पीयू फोम, कवर सहित)
तकिया – दो
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।