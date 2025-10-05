मुरादाबाद में दिल्ली रोड पर चलती बाइक में लगी आग, सड़क पर मची अफरा-तफरी

मुरादाबाद में दिल्ली रोड पर गागन नदी पुल के पास एक बाइक में अचानक आग लग गई। युवक ने समय रहते बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की और जली हुई बाइक को कब्जे में ले लिया।

जागरण संवाददाता. मुरादाबाद। दिल्ली रोड पर रविवार दोपहर उस समय खलबली मच गई जब गागन नदी पुल से पहले एक युवक की बाइक अचानक आग की लपटों में घिर गई। आग लगते ही युवक ने समझदारी दिखाते हुए बाइक को सड़क किनारे रोकने की कोशिश की, लेकिन लपटें बढ़ने पर उसने बाइक वहीं गिरा दी और खुद सुरक्षित जगह की ओर भाग गया। कुछ ही पलों में बाइक धूं-धूं कर जल उठी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अचानक लगी आग से सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और लोग दूर से ही घटना को देखने लगे। इस दौरान दिल्ली रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और करीब आधे घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। सूचना पर मझोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह जल चुकी थी।

चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस घटना के चलते दिल्ली रोड पर शाम तक वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि रोड पर अचानक लगी आग से कई वाहनों को यू-टर्न लेना पड़ा और यातायात पूरी तरह बाधित रहा।