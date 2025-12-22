मुरादाबाद-लखनऊ रूट पर रेलवे बढ़ाएगा किराया, लेकिन इन यात्रियों को मिलेगा फायदा 

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रेलवे द्वारा 26 दिसंबर से लागू किए गए किराया युक्तिकरण का मुरादाबाद मंडल के यात्रियों पर सीमित असर पड़ेगा। रेलवे के अनुसार मुरादाबाद से 215 किलोमीटर तक साधारण श्रेणी का कोई किराया नहीं बढ़ेगा। इसका सीधा लाभ दिल्ली और देहरादून की दिशा में सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा।

मुरादाबाद से दिल्ली की दूरी लगभग 170 किलोमीटर और देहरादून की दूरी करीब 155 किलोमीटर है, जो 215 किलोमीटर की सीमा के भीतर आती है। ऐसे में इन दोनों रूटों पर साधारण श्रेणी के यात्रियों को कोई अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा।

हालांकि मुरादाबाद से लखनऊ की दूरी लगभग 330 किलोमीटर है। ऐसे में 215 किलोमीटर के बाद बची लगभग 115 किलोमीटर दूरी पर एक पैसा प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ेगा। इस तरह लखनऊ तक यात्रा करने पर साधारण श्रेणी में यात्रियों को करीब एक से डेढ़ रुपये अतिरिक्त देने होंगे।