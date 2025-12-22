Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरादाबाद-लखनऊ रूट पर रेलवे बढ़ाएगा किराया, लेकिन इन यात्रियों को मिलेगा फायदा 

    By Tej Prakash Saini Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:52 AM (IST)

    रेलवे द्वारा 26 दिसंबर से लागू किराया युक्तिकरण का मुरादाबाद मंडल के यात्रियों पर सीमित असर होगा। मुरादाबाद से दिल्ली (170 किमी) और देहरादून (1 ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रेलवे द्वारा 26 दिसंबर से लागू किए गए किराया युक्तिकरण का मुरादाबाद मंडल के यात्रियों पर सीमित असर पड़ेगा। रेलवे के अनुसार मुरादाबाद से 215 किलोमीटर तक साधारण श्रेणी का कोई किराया नहीं बढ़ेगा। इसका सीधा लाभ दिल्ली और देहरादून की दिशा में सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरादाबाद से दिल्ली की दूरी लगभग 170 किलोमीटर और देहरादून की दूरी करीब 155 किलोमीटर है, जो 215 किलोमीटर की सीमा के भीतर आती है। ऐसे में इन दोनों रूटों पर साधारण श्रेणी के यात्रियों को कोई अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा।

    हालांकि मुरादाबाद से लखनऊ की दूरी लगभग 330 किलोमीटर है। ऐसे में 215 किलोमीटर के बाद बची लगभग 115 किलोमीटर दूरी पर एक पैसा प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ेगा। इस तरह लखनऊ तक यात्रा करने पर साधारण श्रेणी में यात्रियों को करीब एक से डेढ़ रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

    रेलवे ने स्पष्ट किया है कि लोकल ट्रेनें और उपनगरीय सेवाएं भी 215 किलोमीटर तक किराया वृद्धि से बाहर रहेंगी। इसके साथ ही मासिक सीजन टिकट (एमएसटी) के किराये में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे मुरादाबाद से रोज़ाना नौकरी-पेशा और मजदूर वर्ग के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।