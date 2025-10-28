मुरादाबाद में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
मुरादाबाद जिले में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक का नाम जीशान है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी।
संवाद सूत्र, मूंढापांडे। घर से लापता हुए युवक जुम्मा का सोमवार को शव तालाब के किनारे मिला है। जानकारी के बाद पहुंचे स्वजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच पड़ताल की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मरने की पुष्टि हुई है।
मूंढापांडे क्षेत्र के गांव सकटूनगला निवासी जुम्मा रविवार की शाम से लापता था। स्वजन उसकी तलाश में जुट गए थे। देर रात में उसका कुछ पता नहीं चला। सोमवार को सुबह कुछ लोग गांव के बाहर तालाब के पास से गुजरे तो एक युवक का शव पड़ा दिखाई दिया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। स्वजन भी पहुंच गए। उन्होंने युवक की हत्या करने का आरोप लगाया।
सीओ हाईवे राजेश कुमार, इंस्पेक्टर मोहित चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ ने बताया कि युवक की मृत्यु हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम युवक की डूबकर मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। युवक मछली पकड़ने के लिए तालाब पर गया था।
