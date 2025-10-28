संवाद सूत्र, मूंढापांडे। घर से लापता हुए युवक जुम्मा का सोमवार को शव तालाब के किनारे मिला है। जानकारी के बाद पहुंचे स्वजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच पड़ताल की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मरने की पुष्टि हुई है।

मूंढापांडे क्षेत्र के गांव सकटूनगला निवासी जुम्मा रविवार की शाम से लापता था। स्वजन उसकी तलाश में जुट गए थे। देर रात में उसका कुछ पता नहीं चला। सोमवार को सुबह कुछ लोग गांव के बाहर तालाब के पास से गुजरे तो एक युवक का शव पड़ा दिखाई दिया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। स्वजन भी पहुंच गए। उन्होंने युवक की हत्या करने का आरोप लगाया।