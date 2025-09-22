Language
    'क्राइम पेट्रोल' देखकर बनाया कत्ल का प्लान, लव मैरिज में रोड़ा बन रहे पिता-भाइयों को फंसाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:09 PM (IST)

    मुरादाबाद में स्वाति नामक युवती और उसके प्रेमी मनोज ने प्रेम विवाह में बाधा बन रहे पिता और भाइयों को फंसाने के लिए एक खौफनाक साजिश रची। युवती ने पहले प्रेमी से हत्या करवाने की योजना बनाई लेकिन बाद में एक बेकसूर युवक योगेश की हत्या कर दी गई। इस षड्यंत्र का आईडिया स्वाति को ‘क्राइम पेट्रोल’ सीरियल देखकर आया। पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर लिया है।

    'क्राइम पेट्रोल' देखकर बनाया कत्ल का प्लान। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद । प्रेम विवाह में बाधा बन रहे पिता व दो भाइयों को फंसाने के लिए युवती स्वाति और उसके प्रेमी मनोज ने खौफनाक साजिश रची। युवती ने पहले पिता व भाइयों को प्रेमी से मरवाना चाहा। मगर, प्रेमी ने तीन-तीन हत्या करने से इन्कार कर दिया तो किसी भी युवक की हत्या कर वारदात में पिता व भाइयों को फंसवाने की साजिश रच डाली।

    युवती के दिमाग में यह षड्यंत्र प्रचलित टीवी सीरियल ‘क्राइम पेट्रोल’ देखकर आया। मनोज ने ममेरे भाई के साथ मिलकर बेकसूर योगेश की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। रविवार देर रात मुठभेड़ में मनोज के गिरफ्तार होने के बाद राज खुला। स्वाति ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया।स्वाति का मनोज से प्रेम-प्रसंग था। मनोज का स्वाति के गांव गुरैठा में ही सैलून है।

    शादी में रड़ो बन रहे थे भाई और पिता

    स्वाति के पिता शोभाराम, भाई गौरव व कपिल दोनों की शादी के खिलाफ थे। मनोज ने शादी में बाधा बन रहे स्वाति के पिता व भाइयों को फंसाने के लिए ममेरे भाई मंजीत को साथ लेकर उसी गांव के योगेश को नींद की आठ गोलियां मिलाकर शराब पिलाई, उसके बाद योगेश का सिर ईंट से कूचकर हत्या कर दी। इसके बाद उसी के मोबाइल फोन से डायल 112 पर काल कर शोभाराम, गौरव और कपिल का नाम लेकर कहा कि यह लोग मुझे मार रहे हैं।

    घटना के बाद योगेश के भाई ने भी इन्हीं तीनों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी लिखाई थी। पुलिस ने स्वाति के पिता और भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, पूछताछ में हत्या की तस्वीर साफ नहीं हुई। काल डिटेल निकालने पर पुलिस को एक संदिग्ध नंबर मिला। इसके बाद हत्या की कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई।

    पुलिस ने रविवार रात आठ बजे मनोज को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पाकबड़ा इंस्पेक्टर योगेश कुमार के अनुसार, स्वाति ने हत्या कराने की बात को स्वीकार लिया है।