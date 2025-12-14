मुरादाबाद में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा घरवालों ने किया हंगामा
मझोला में शनिवार देर रात एक प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जिससे स्वजन भड़क उठे और अस्पताल प्रबंधन व डॉक्टर प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला में शनिवार देर रात उस समय हंगामा हो गया, जब एक प्राइवेट अस्पताल में आपरेशन के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना पर स्वजन भड़क गए और अस्पताल प्रबंधन व डाक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। हालात बिगड़ते देख अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को बुला लिया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। स्वजन को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया।
मझोला में भोला ट्रेडर्स कालोनी निवासी दिनेश सैनी ने बताया कि उनकी 60 वर्षीय दादी मूर्ति देवी शनिवार को घर के बाथरूम में फिसलकर गिर गई थीं। गिरने से उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। उन्हें इलाज के लिए प्रकाश नगर चौराहे के पास स्थित प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में मौजूद डाक्टर ने प्राथमिक जांच के बाद बताया कि फ्रैक्चर गंभीर है और हाथ का आपरेशन करना जरूरी है।
क्या बोले स्वजन?
स्वजन के अनुसार, डाक्टरों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आपरेशन सामान्य प्रक्रिया है और ज्यादा खतरे की बात नहीं है। शनिवार की रात महिला को आपरेशन थिएटर में ले जाया गया। कुछ समय बाद डाक्टरों ने स्वजन को जानकारी दी कि आपरेशन के दौरान मूर्ति देवी की हालत बिगड़ गई है। उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जा रहा है। यह सुनकर परिजन घबरा गए और लगातार महिला की हालत के बारे में जानकारी लेते रहे।आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने सही स्थिति स्पष्ट नहीं की और कुछ ही देर बाद रात करीब 11 बजे उन्हें बताया गया कि मूर्ति देवी की मौत हो चुकी है।
यह खबर मिलते ही स्वजन गुस्सा हो गए। आरोप लगाया कि महिला का केवल हाथ का फ्रैक्चर था, ऐसे में आपरेशन के दौरान उसकी मौत होना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। स्वजन के अनुसार, यदि समय पर सही इलाज और सावधानी बरती जाती तो महिला की जान बचाई जा सकती थी। हंगामे की सूचना पर मझोला पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्वजन से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया और मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया।
सीओ सिविल लाइंस कुलदीप गुप्ता ने बताया कि मरीज की मौत की सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची थी। प्रथम दृष्टया मामला आपरेशन के दौरान मौत का है। परिजनों की शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।