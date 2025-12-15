Moradabad Weather Update: जिले में छाया सीजन का सबसे घना कोहरा, धीमी पड़ी ट्रेनों की रफ्तार

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सोमवार की सुबह इस सीजन का सबसे घना कोहरा छाया रहा। रात से ही कोहरे की दस्तक हो गई थी, जिसका असर सुबह तक बना रहा। 100 मीटर की दूरी पर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था।

कोहरे से ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। वाहन चालक हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर सावधानी से गुजरते नजर आए। सड़कों पर रफ्तार धीमी रही और लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। ठंड का असर भी साफ दिखा। सुबह-शाम लोग पूरी तरह गर्म कपड़ों में पैक नजर आए। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कोहरे का सबसे ज्यादा असर रेल यातायात पर पड़ा है। कई ट्रेनें दो से तीन घंटे तक लेट चल रही हैं।