    Moradabad Weather Update: जिले में छाया सीजन का सबसे घना कोहरा, धीमी पड़ी ट्रेनों की रफ्तार

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:35 AM (IST)

    मुरादाबाद में इस सीजन का सबसे घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई, जिससे यात्रियों को परेश ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सोमवार की सुबह इस सीजन का सबसे घना कोहरा छाया रहा। रात से ही कोहरे की दस्तक हो गई थी, जिसका असर सुबह तक बना रहा। 100 मीटर की दूरी पर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोहरे से ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। वाहन चालक हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर सावधानी से गुजरते नजर आए। सड़कों पर रफ्तार धीमी रही और लोगों को आवागमन में परेशानी हुई।

    ठंड का असर भी साफ दिखा। सुबह-शाम लोग पूरी तरह गर्म कपड़ों में पैक नजर आए। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कोहरे का सबसे ज्यादा असर रेल यातायात पर पड़ा है। कई ट्रेनें दो से तीन घंटे तक लेट चल रही हैं।

    जयनगर से अमृतसर जाने वाली स्पेशल ट्रेन 10 घंटे 25 मिनट की देरी से चल रही है। प्रयागराज की ओर से आने वाली लिंक एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट रही, जबकि सियालदह एक्सप्रेस भी निर्धारित समय से देरी से पहुंची।

    कोहरे के कारण मुरादाबाद रेल मंडल से होकर गुजरने वाली करीब 80 ट्रेनें एक दिसंबर से रद्द की जा चुकी हैं।