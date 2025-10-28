मुरादाबाद के कांठ रोड पर विजिलेंस की छापेमारी से मचा हड़कंप, नजारा देख टीम रह गई दंग
मुरादाबाद में विजिलेंस टीम ने कांठ रोड क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी की। हरथला और आसपास के इलाकों में कटिया कनेक्शन से बिजली चोरी की शिकायतें मिलने पर यह कार्रवाई की गई। टीम ने कई घरों और दुकानों की जांच की, और अवैध कनेक्शनों को पकड़ा। अधिकारियों ने जनता से वैध कनेक्शन का उपयोग करने और अवैध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बिजली चोरी पर नकेल कसने के लिए विजिलेंस टीम ने मंगलवार तड़के कांठ रोड हरथला, अब्दुल्ला चौराहे के पास, मंगल का बाजार क्षेत्र में छापा मार कार्रवाई की। टीम सुबह करीब छह बजे हरथला इलाके में पहुंची और कई मकानों, दुकानों की जांच की।
इस दौरान कई जगहों पर कटिया कनेक्शन से बिजली चोरी चेक करने के लिए सीढ़ी लगाई। टीम ने मौके पर मीटर चेक किए और जिन उपभोक्ताओं का लोड अधिक आ रहा था। उनके तार भी चेक किये।
विजिलेंस इंस्पेक्टर अमरपाल ने बताया कि हरथला और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही थीं। उसी के आधार पर मंगलवार को अभियान चलाया गया।अभियान के दौरान कुछ लोगों ने टीम का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी की गई।
टीम ने करीब एक दर्जन से अधिक घरों और प्रतिष्ठानों को चेक किया। बिजली चोरी न केवल अपराध है बल्कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर बोझ भी बढ़ाती है। आगे भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे ताकि बिजली चोरी पर पूरी तरह रोक लग सके। अधिकारियों ने आम जनता से अपील की कि वे अधिकृत कनेक्शन का ही उपयोग करें और किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना विभाग को दें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।