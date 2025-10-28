मुरादाबाद के कांठ रोड पर विजिलेंस की छापेमारी से मचा हड़कंप, नजारा देख टीम रह गई दंग

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बिजली चोरी पर नकेल कसने के लिए विजिलेंस टीम ने मंगलवार तड़के कांठ रोड हरथला, अब्दुल्ला चौराहे के पास, मंगल का बाजार क्षेत्र में छापा मार कार्रवाई की। टीम सुबह करीब छह बजे हरथला इलाके में पहुंची और कई मकानों, दुकानों की जांच की।

इस दौरान कई जगहों पर कटिया कनेक्शन से बिजली चोरी चेक करने के लिए सीढ़ी लगाई। टीम ने मौके पर मीटर चेक किए और जिन उपभोक्ताओं का लोड अधिक आ रहा था। उनके तार भी चेक किये। विजिलेंस इंस्पेक्टर अमरपाल ने बताया कि हरथला और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही थीं। उसी के आधार पर मंगलवार को अभियान चलाया गया।अभियान के दौरान कुछ लोगों ने टीम का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी की गई।