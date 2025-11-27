Moradabad Crime: 20 किलो 900 ग्राम गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, करीब 10 लाख रुपये है गांजे की कीमत

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जीआरपी ने रेलवे सुरक्षा बल के साथ संयुक्त चेकिंग के दौरान दो अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। टीम ने प्लेटफॉर्म पर संदिग्धों की तलाशी के दौरान दोनों को 20 किलो 900 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान फजलू खां (54) निवासी किस्मत कारला, जिला कूचबिहार (पश्चिम बंगाल) और खलीदा बानो (40) निवासी टंकागस, जिला कूचबिहार (पश्चिम बंगाल) के रूप में हुई है।

उनके पास से दो पिट्ठू बैग बरामद किए गए, जिनमें क्रमशः 10.400 किग्रा. और 10.500 किग्रा. गांजा मिला। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब दस लाख रुपये बताई गई है।

