Moradabad News: पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाला, पुलिस ने SSP के आदेश पर दर्ज की FIR
मुरादाबाद में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर, एसएसपी के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। पीड़िता को न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला निवासी महिला महिला का आरोप है कि वह अब से पहले तीन शादी कर चुका है। इसमें एक हिंदू लड़की भी थी। आरोपित ने पति ने अब तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
क्षेत्र के काशीराम नगर निवासी सइदा ने बीते दिनों एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसका निकाह पांच साल पहले मैनाठेर के गांव तख्तपुर अल्लाह उर्फ नानपुर निवासी रजाबुल के साथ हुआ था। ससुराल गई तो पता चला कि जाबुल ने पहले किसी हिन्दू लड़की से शादी कर उसे छोड़ दिया। फिर एक और लड़की से निकाह किया।
इसके बावजूद आरोपित ने खुद को कुंवारा बताकर निकाह कर लिया। अब आरोपित धमकी देता है कि मार कर चौथा निकाह करेगा। अब तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर आरोपित रजाबुल के खिलाफ मारपीट, धमकी देने और तीन तलाक की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
