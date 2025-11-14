जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला निवासी महिला महिला का आरोप है कि वह अब से पहले तीन शादी कर चुका है। इसमें एक हिंदू लड़की भी थी। आरोपित ने पति ने अब तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

क्षेत्र के काशीराम नगर निवासी सइदा ने बीते दिनों एसएसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसका निकाह पांच साल पहले मैनाठेर के गांव तख्तपुर अल्लाह उर्फ नानपुर निवासी रजाबुल के साथ हुआ था। ससुराल गई तो पता चला कि जाबुल ने पहले किसी हिन्दू लड़की से शादी कर उसे छोड़ दिया। फिर एक और लड़की से निकाह किया।