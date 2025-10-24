Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मुरादाबाद: आठ महीने में एक लाख वाहनों का चालान, यातायात नियमों की अनदेखी जारी

    By Sachin Choudhary Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:24 PM (IST)

    मुरादाबाद में वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन लगातार जारी है, जिसके चलते पिछले आठ महीनों में एक लाख से अधिक वाहनों के चालान काटे गए हैं। यह दर्शाता है कि शहर में यातायात नियमों के प्रति लापरवाही बढ़ रही है। प्रशासन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जिले में वाहन चालक धड़ल्ले से नियम तोड़ रहे हैं। यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है इसके बाद भी चालक नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। पिछले छह माह में अलग-अलग नियम तोड़ने पर एक लाख से अधिक वाहनों के चालान यातायात पुलिस ने किए है। इसमें बिना हेलमेट 63413, बिना सीट बेल्ट 2942, मोबाइल का इस्तेमाल करते वाहन चलाने पर 712, ओवर स्पीड में 2511, ट्रिपल राइडिंग में 6829, नो पार्किंग में 16111, बिना इंश्योरेंस में 4332 और बिना नंबर प्लेट में 2482 वाहनों का यातायात पुलिस ने पिछले छह माह के अंदर चालान किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    यह स्थिति तब है जब पिछले आठ माह के भीतर 110 से ज्यादा लोग अलग-अलग हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। पुलिस ने यह चालान स्पीड रडार गन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से किए है जबकि एक साल पहले तक छह माह के आंकड़ों में ओवर स्पीड में चालान की संख्या 500 से 700 होती थी। इस साल फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में यातायात पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने पर एक लाख 39 हजार 333 चालान किए हैं। इनमें ई चालान भी शामिल हैं। नियम तोड़ने वालों में सबसे ज्यादा संख्या बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों की 63413 है।

    हैरत की बात है कि इनमें भी कुछ चालान तो ऐसे हैं जिनके दो या तीन चालान बिना हेलमेट के वाहन चलाने में किए गए हैं। हाई स्पीड वाहन चलाने पर भी पुलिस ने वाहन चालकों के चालान किए हैं। हाईवे पर स्पीड रडार गन और शहर में सीसीटीवी कैमरों की मदद से 3011 वाहन चालकों के चालान काटे गए। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने पर भी 712 चालान किए गए हैं जबकि ट्रिपल राइडिंग में 6829 चालान किए गए हैं। इसी तरह बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने में 13252 चालक पकड़े गए हैं।

     

    एक साल में 300 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित

     

    तमाम कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी वाहन चालक सुधरने को तैयार नहीं हैं। बार-बार नियम तोड़ने पर पुलिस के साथ ही परिवहन विभाग भी कार्रवाई कर रहा है। परिवहन विभाग के आरआई हरिओम ने बताया कि बार-बार नियम तोड़ने के मामले में एक साल में 300 ड्राइविंग लाइसेंस तीन-तीन माह के लिए निलंबित किए गए हैं।



    यातायात पुलिस की तरफ से चालकों को जागरूक करने के लिए तमाम कार्यक्रम किए गए। तीन माह के लिए रोड सेफ्टी अभियान चलाया गया। इसके बाद भी चालक नियम तोड़ रहे हैं तो उनका चालान किया जा रहा है। आठ माह में एक लाख 39 हजार से ज्यादा चालान किए गए हैं। ओवर स्पीड में 3011 चालान किए गए हैं।- सुभाष चंद्र गंगवार, एसपी यातायात

     