    मुरादाबाद: तीन रहस्यमयी हत्याएं, शवों की पहचान पुलिस के लिए बनी पहेली, कातिल अब भी फरार

    By Sachin Choudhary Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 01:02 PM (IST)

    मुरादाबाद में तीन अज्ञात लोगों की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस के लिए मृतकों की पहचान करना एक बड़ी चुनौती है। हत्यारे अभी भी फरार हैं, और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है ताकि जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ा जा सके और हत्या के कारणों का पता लगाया जा सके।

    Crime

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जिले के तीन हत्याकांड पुलिस के लिए पहेली बन गए हैं। ठाकुरद्वारा में महिला फूलवती को गला दबाकर हत्या की गई थी। एक माह से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार करना तो दूर उन्हें चिन्हित भी नहीं कर पाई है। वहीं भगतपुर में युवक की हत्या करने के बाद उसके शव को जंगल में फेंकने वाले आरोपित कहां से आए और वारदात को अंजाम देने के बाद कहां चले गए, अब तक यह साफ नहीं हो पाया है।

    इसकी हत्या करने वाले आरोपितों को पकड़ना तो दूर अभी तक पुलिस की पहचान तक भी नहीं करा पाई है। पाकबड़ा में फ्लाई ओवर से नीचे फेंककर महिला की हत्या करने वाले आरोपितों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। महिला के शव की भी पहचान नहीं हो पाई है। एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि दोनों शवों की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। पहचान के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

    घटना नंबर : एक

    फूलवती हत्याकांड में उत्तराखंड तक पहुंची पुलिस, नहीं मिला कोई सुराग : ठाकुरद्वारा के माधोवाला निवासी फूलवती का शव 28 सितंबर को कमालपुरी खालसा गांव के पास नहर किनारे पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की बात सामने आई थी। फूलवती के बेटे मनोज कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि आरोपित उसकी मां की हत्या कर जेवर लूट कर ले गए, इस मामले में पुलिस 50 लोगों से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। जिस पैटर्न से फूलवती की हत्या की गई थी। उसी तरह उत्तराखंड के जसपुर क्षेत्र मुरलीवाला में भी 10 सितंबर को ओमवती नाम की महिला की हत्या की गई थी। ठाकुरद्वारा पुलिस ने इस मामले में उत्तराखंड भी जाकर जांच पड़ताल की थी लेकिन अब तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है।

    घटना नंबर : दो

    पकड़ना तो दूर शव की पहचान भी नहीं : भगतपुर क्षेत्र के गांव भवानीपुर निवासी किसान रामपाल के जंगल में गन्ने का खेत है। चार नवंबर को देर शाम जब वह अपने खेत पहुंचे तो उन्हें अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। आगे जाकर देखा तो उन्हें प्लास्टिक की पल्ली में लिपटा हुआ एक शव दिखाई दिया। इसकी जानकारी जैसे ही आस पास के ग्रामीणों को लगी तो वह मौके पर एकत्रित हो गए।

    शव से पल्ली हटाकर देखा तो चेहरा बुरी तरीके से खराब हो चुका था, इसके साथ ही दुर्गंध और भी तेज हो गई। घटना स्थल पर शव के पास नमक भी मिला है। जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि हत्यारों ने मृतक की पहचान छुपाने व शव को जल्दी गलाने के लिए नमक डाला हैं। घटना को हुए नौ दिन हो गए है, लेकिन अभी तक पुलिस आरोपितों को पकड़ना तो दूर शव की पहचान भी नहीं करा पाई है।

    घटना नंबर : तीन

    अभी तक नहीं हुई शव की पहचान : पाकबड़ा में 21 अक्टूबर को सुबह बागड़पुर फ्लाईओवर के नीचे महिला का शव पड़ा मिला था। जांच में महिला की हत्या कर शव फेंकने की बात सामने आई थी। महिला को चेहरे के अनुसार पुलिस उत्तराखंड की मान रही थी। तभी से पुलिस महिला की पहचान करने में जुटी है। रामपुर से लेकर गजरौला तक हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।

    फुटेज में कुछ नहीं दिखा। पुलिस ने कई जनपदों की पुलिस को महिला के फोटो भेजे, लेकिन कही से कोई सुराग नहीं मिला। घटना को हुए 19 दिन बीत गए है, लेकिन अभी तक महिला के शव की पहचान भी नहीं हो पाई है। पुलिस अब महिला के शव की पहचान कराने में नाकाम साबित हो गई। ऐसे में आरोपितों को पकड़ना तो दूर की बात है।