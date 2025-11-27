Moradabad News: शादी में गया था परिवार, छत के रास्ते जाली काटकर घर में घुसे चोर समेटकर ले गए सामान

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र में चोरों एक मकान को निशाना बना लिया। छत पर चढ़कर चोर जाली काटकर घर में दाखिल हो गए। अलमारी में रखे सोने-जांदी के जेवरात समेत लगभग दो लाख का माल चोरी करके ले गए। घटना के समय परिवार शादी में शामिल होने रामपुर दोराहा गया था।

क्षेत्र के दुर्गा मंदिर के पास रहने वाले गुड्डू ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि 23 नवंबर को अपने मामा कमल की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए परिवार के साथ रामपुर दोराहा गए थे और परिवार के साथ वहीं रुक गए थे। मंगलवार को पड़ोस में रहने वाले गुड्डू के चचेरे भाई विशाल व सौरभ शादी से लौटे तो उन्होंने देखा कि गुड्डू के घर की छत पर लगा जाल कटा हुआ। घटना सूचना गुड्डू व उसके परिवार को दी। पुलिस को भी बुला लिया।