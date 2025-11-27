Moradabad News: शादी में गया था परिवार, छत के रास्ते जाली काटकर घर में घुसे चोर समेटकर ले गए सामान
मुरादाबाद में एक परिवार शादी में गया था, तभी चोरों ने छत के रास्ते जाली काटकर घर में प्रवेश किया। परिवार के बाहर होने का फायदा उठाकर चोरों ने कीमती सामान चुरा लिया और फरार हो गए। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र में चोरों एक मकान को निशाना बना लिया। छत पर चढ़कर चोर जाली काटकर घर में दाखिल हो गए। अलमारी में रखे सोने-जांदी के जेवरात समेत लगभग दो लाख का माल चोरी करके ले गए। घटना के समय परिवार शादी में शामिल होने रामपुर दोराहा गया था।
क्षेत्र के दुर्गा मंदिर के पास रहने वाले गुड्डू ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि 23 नवंबर को अपने मामा कमल की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए परिवार के साथ रामपुर दोराहा गए थे और परिवार के साथ वहीं रुक गए थे। मंगलवार को पड़ोस में रहने वाले गुड्डू के चचेरे भाई विशाल व सौरभ शादी से लौटे तो उन्होंने देखा कि गुड्डू के घर की छत पर लगा जाल कटा हुआ। घटना सूचना गुड्डू व उसके परिवार को दी। पुलिस को भी बुला लिया।
गुड्डू ने बताया चोर उनकी अलमारी में रखी 13 हजार की नकदी, दो सोने की चेन समेत अन्य जेवरात और बहू निशा की अलमारी से पांच हजार की नकदी, सोने-जेवरात, बेटी के कानों के कुंडल समेत लगभग दो लाख का माल चोरी करके ले गए। इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। अभी तक की जांच में घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।