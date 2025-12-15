Language
    मुरादाबाद में तेज रफ्तार थार ने मासूम को कुचला, गुस्साए लोगों ने दो आरोपितों को पीटा, पथराव कर तोड़ी कार

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 01:31 AM (IST)

    आसपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मासूम अली के भाई हसीब हुसैन की तेज रफ्तार थार ने पांच वर्षीय मासूम की मौत कर दी। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने थार पर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आसपा नगर अध्यक्ष लिखी तेज रफ्तार थार ने पांच वर्षीय मासूम की जान ले ली। दर्दनाक घटना से आक्रोशित लोगों ने थार पर पथराव कर शीशे तोड़े। अंदर मौजूद चालक अब्दुल्ला व बाबू और मो. आदम को पकड़कर जमकर धुना। कांठ थाना पुलिस ने किसी तरह आरोपितों को हिरासत में लिया और माहौल बिगड़ता देख सिविल लाइंस थाने भेज दिए गए। जांच में पता चला कि कार कांठ के हसीब हुसैन की है। वह आसपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मासूम अली का भाई है।

    हसीब ने ही अब्दुल्ला, बाबू व मो.आदम को कार किसी काम के लिए दी थी। आसपा के मंडल प्रभारी डा. शीशपाल सिंह ने बताया कि मासूम अली आजाद समाज पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। कार में मासूम अली मौजूद भी नहीं थे। विवेक कुमार सैनी की पांच वर्षीय बेटी मिस्टी रविवार शाम पांच घर से पास की एक किराना की दुकान पर चाकलेट लेने जा रही थी।

    चालक खो बैठा नियंत्रण 

    उसी समय विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार थार पर चालक नियंत्रण खो बैठा और दूसरी साइड में जाकर मासूम को रौंद दिया। थार सवार युवकों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर जमा लोगों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया।

    लोगों ने गाड़ी पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए। अस्पताल में मासूम ने दम तोड़ दिया। कार सवार दूसरे संप्रदाय के थे, ऐसे में तनाव बढ़ने लगे। हालत बिगड़ते देख पुलिस ने तीनों को दूसरे थाने भेज दिया। मौके पर करीब एक घंटे तक हंगामा होता रहा। स्वजन ने आरोपितों के विरुद्ध कांठ थाने में तहरीर दी है। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी लिखी जाएगी।