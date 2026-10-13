पति-पत्नी और वो का खौफनाक अंत! मुरादाबाद में कुल्हाड़ी से काटकर युवक की हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा में घर में अकेले सो रहे प्रमोद कुमार की सोमवार रात कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। दूध देने पहुंचे दूधिया नेे घर में खून देखा तो शोर मचा दिया। आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। प्रमोद कुमार लोगों को ब्याज पर रुपये देने का करते थे। पत्नी और बेटा दूसरे मकान में रहते है।