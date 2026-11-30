जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। समायोजन की नई सूची जारी होने के बाद भी जिले में 30 शिक्षक अपने नये स्कूल नहीं पहुंच सके हैं। निदेशालय से जारी आदेश के तहत नए विद्यालयों में ज्वाइन नहीं करने वाले इन शिक्षकों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। विभाग की ओर से इन्हें सोमवार को कार्यभार ग्रहण करने का अंतिम मौका दिया गया है। देरी से ज्वाइन करने पर भी इन्हें इस दिन ज्वाइन करने पर भी नवंबर का वेतन जारी नहीं होगा। वहीं इसके बाद भी नए विद्यालयों में नहीं पहुंचे तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

जिले में संचालित 1,409 विद्यालयों में करीब 64 विद्यालय ऐसे हैं, जहां छात्रसंख्या अधिक होने के बावजूद एक ही शिक्षक कार्यरत है। ऐसे में विभागीय कार्यों और शिक्षण को व्यवस्थित करने के लिए विभाग ने ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था पूरी करने के उद्देश्य से समायोजन किया गया था। दो बार समय देने के बाद भी चिह्नित शिक्षक नये स्कूल नहीं पहुंचे।

ज्वाइनिंग नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभाग ने सख्ती का निर्णय लिया है। समायोजन की प्रक्रिया चलते हुए छह माह पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद जिले में एकल और बंद पड़े विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकी है। एक माह पूर्व जिन शिक्षकों को समायोजित किया गया उन्होंने नये स्कूल ज्वाइन नहीं किए।

समायोजन के तहत 48 शिक्षकों को नए विद्यालयों में भेजा गया, लेकिन उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। पहले शिक्षकों को दीपावली तक ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए थे। त्योहार के चलते समयसीमा बढ़ाकर 30 नवंबर की गई, इसके बावजूद 30 शिक्षक नए विद्यालयों में नहीं पहुंचे।