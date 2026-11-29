संवाद सूत्र, नूरपुर (बिजनौर)। मुरादाबाद के छजलैट में शनिवार को हुई सड़क दुर्घटना में ब्लाक के गांव जाफरपुर कोट निवासी 31 वर्षीय शिक्षिका दीपिका राजपूत की मौत हो गई। उनकी तैनात जिला रामपुर के सैदनगर ब्लाक के गांव हाजीनगर में थी। वह वहां सहायक अध्यापक थीं। उनके पति प्रखर सिंह नूरपुर ब्लॉक के गांव चेहली के संविलियन विद्यालय में सहायक शिक्षक हैं।

स्वजन के अनुसार दीपिका शनिवार को विशेष मतदाता अभियान होने के चलते शनिवार की सुबह रामपुर में विद्यालय जाने के लिए रोडवेज बस से निकलीं थीं। लेकिन, किसी को क्या पता था कि वह हादसे का शिकार हो जाएंगे। शाम को उनका शव गांव पहुंचा तो स्वजन में कोहराम मच गया।