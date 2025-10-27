जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। बेसिक शिक्षा विभाग की सख्त निगरानी में जिले की शिक्षा व्यवस्था की हकीकत उस समय उजागर हुई, जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दो दिनों में कई विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। लापरवाही, गंदगी, अनुपस्थिति, अनुशासनहीनता और भोजन की खराब गुणवत्ता जैसे गंभीर मामले सामने आए। प्रधानाध्यापक ओमप्रकाश सिंह व मयंक यादव को भोजन की गुणवत्ता में खराबी व शिक्षक जितेंद्र सिंह को कक्षा में गुटखा खाते पाये जाने पर निलंबित कर दिया गया।

बीएसए विमलेश कुमार ने 25 अक्टूबर को विकास क्षेत्र कुंदरकी के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों रतनपुर कला प्रथम, करनपुर, कौउण्ड्री, युसूफपुर नगलिया, मुंडी मिलक, अल्हापुर भीकन आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान कई विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षा मित्र बिना अनुमति के अनुपस्थित पाए गए। विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय हिसामपुर में शिक्षक जितेंद्र सिंह को शिक्षण कक्ष में गुटखा खाते पाए गए।

विद्यालय की स्थिति भी खराब थी। मध्यान्ह भोजन का नमूना नहीं रखा गया था और निरीक्षण अभिलेख अनुपलब्ध थे। इस पर बीएसए ने जितेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। 27 अक्टूबर को बीएसए ने विकास क्षेत्र मूढापांडे के विद्यालयों का निरीक्षण किया। प्राथमिक विद्यालय मझरा समदा और उच्च प्राथमिक विद्यालय नाजरपुर पूर्वी की स्थिति अत्यंत दयनीय पाई गई। विद्यालयों में सफाई नहीं थी, भोजन का मीनू अनुपालन नहीं हुआ, और यूनिट टेस्ट की कापियां भी जांची नहीं गई थीं। आलू की सब्जी पानी जैसी और रोटियां जली हुई मिलीं।

यहां भी गंभीर लापरवाही पर दो प्रधानाध्यापकों प्राथमिक विद्यालय मझरा समदा से ओमप्रकाश सिंह और प्राथमिक विद्यालय नाजरपुर से मयंक यादव को निलंबित कर दिया गया। बीएसए ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि विद्यालय छोड़ने से पूर्व निरीक्षण से संबंधित सभी अभिलेख वरिष्ठ अध्यापक को सौंपें और सूचना पट्ट पर आवश्यक विवरण अंकित करें। साथ ही विद्यालय में एक बुकलेट तैयार कर सुरक्षित रखी जाए, जिससे भविष्य में निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।