सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में मुरादाबाद फिसला, रामपुर ने बनाई जगह, संभल-अमरोहा को झटका

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सीएम डैशबोर्ड पर जिलों की फ्लैगशिप योजनाओं की रैंकिंग में मुरादाबाद के अंक तो बढ़े, लेकिन प्रदेश में उसकी स्थिति कमजोर हुई है।

अगस्त के मुकाबले सितंबर में मुरादाबाद के अंक 9.02 से बढ़कर 9.26 हो गए, इसके बावजूद रैंकिंग में दो पायदान की गिरावट दर्ज की गई। अगस्त में 75 जिलों में 26वें स्थान पर रहा मुरादाबाद सितंबर में 28वें स्थान पर पहुंच गया। इससे साफ है कि अंकों में सुधार के बावजूद दूसरे जिलों की तुलना में प्रदर्शन बेहतर बनाने की चुनौती बनी हुई है।

सीएम डैशबोर्ड की सितंबर की रैंकिंग के अनुसार, मुरादाबाद के प्रदर्शन में 0.24 अंक का सुधार हुआ है। इसके बावजूद प्रदेश स्तर पर उसकी रैंक खिसक गई। मंडल के जिलों में रामपुर का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। रामपुर ने अगस्त में पांचवीं रैंक हासिल की थी और सितंबर में भी इसी स्थान पर बना रहा। उसके अंक 9.29 से बढ़कर 9.54 हो गए।

संभल 71वीं रैंक पर पहुंचा संभल की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई। अगस्त में 44वीं रैंक पर रहा संभल सितंबर में 71वीं रैंक पर पहुंच गया। उसके अंक 8.88 से घटकर 8.72 रह गए। यानी अंकों में 0.16 की कमी के साथ उसकी रैंक 27 पायदान नीचे गई।