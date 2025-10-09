मुरादाबाद मंडल की तीन पटाखा फैक्ट्रियों पर एसआइबी का छापा, कारोबारियों में मची हलचल

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ब्यूटीपार्लर, ब्यूटी उत्पाद एवं उपकरण की टैक्स चोरी पकड़ने के बाद अब एसआइबी ने पटाखा फैक्ट्रियों पर छापामारी की है। मंडल के मुरादाबाद, चंदौसी और नजीबाबाद की पटाखा फैक्ट्रियों में 15 अधिकारियों की तीन टीमों ने पुलिस के साथ छापा मारा।

तीन‍ों फैक्ट्रियों की जांच में तीन करोड़ की टैक्स चोरी सामने आई है। 50 लाख रुपये मौके पर ही जमा करा लिये गए हैं। रजिस्टर में दर्ज स्टाक अधिक मात्रा में मिला। साथ ही पूरे स्टाक के भी फैक्ट्री संचालक बिल नहीं दिखा पाए हैं। टीम ने रजिस्टर, कंप्यूटर हार्ड डिस्क और अन्य पत्र अपने कब्जे में ले लिए हैं। एसआइबी की छापामारी से पटाखा फैक्ट्री संचालकों में हलचल मची है।

मुरादाबाद संभल रोड महमूदपुर माफी स्थित पटाखा फैक्ट्री में ज्वाइंट कमिश्नर एसआइबी एसपी तिवारी, डिप्टी कमिश्नर एसआइबी उत्तम तिवारी, असिस्टेंट कमिश्नर अखिलेश तिवारी, संभल चंदौसी कैथल बाजार स्थित पटाखा गोदाम में ज्वाइंट कमिश्नर मिलिंद राज, डिप्टी कमिश्नर एसआइबी वामदेव त्रिपाठी, असिस्टेंट कमिश्नर रनंजेय यादव, बिजनौर नजीबाबाद में डिप्टी कमिश्नर एसआइबी पुष्पेस सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर विपिन तिवारी, ज्वाइंट कमिश्नर प्रीति शर्मा समेत अन्य अधिकारियों की टीमों ने एक समय में तीन अलग-अलग जनपदों में पुलिस के साथ छापा मारा था।

तीनों पटाखा फैक्ट्रियों के गोदाम में तीन करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ में आई है। इसमें 50 लाख रुपये मौके पर ही जमा कराए गए हैं। छापामारी में गोदाम संचालक स्टाक और दस्तावेज नहीं दिखा सके थे। गोदाम में रखे पटाखा स्टाक के बिल और खरीद-बिक्री से जुड़े पत्र नहीं दिखा पाए। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, अब मिठाई और रेस्टोरेंट की भी जांच की जाएगी।