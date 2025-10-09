Language
    मुरादाबाद मंडल की तीन पटाखा फैक्ट्रियों पर एसआइबी का छापा, कारोबारियों में मची हलचल

    By Mehandi Hasan Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:27 AM (IST)

    मुरादाबाद मंडल में एसआइबी ने तीन पटाखा फैक्ट्रियों पर छापा मारा, जिससे कारोबारियों में हड़कंप मच गया। टीम ने फैक्ट्रियों में स्टॉक और लाइसेंस की जांच की। एसआइबी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं फैक्ट्रियों में अवैध रूप से पटाखे तो नहीं बनाए जा रहे थे। जांच जारी है और कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ब्यूटीपार्लर, ब्यूटी उत्पाद एवं उपकरण की टैक्स चोरी पकड़ने के बाद अब एसआइबी ने पटाखा फैक्ट्रियों पर छापामारी की है। मंडल के मुरादाबाद, चंदौसी और नजीबाबाद की पटाखा फैक्ट्रियों में 15 अधिकारियों की तीन टीमों ने पुलिस के साथ छापा मारा।

    तीन‍ों फैक्ट्रियों की जांच में तीन करोड़ की टैक्स चोरी सामने आई है। 50 लाख रुपये मौके पर ही जमा करा लिये गए हैं। रजिस्टर में दर्ज स्टाक अधिक मात्रा में मिला। साथ ही पूरे स्टाक के भी फैक्ट्री संचालक बिल नहीं दिखा पाए हैं। टीम ने रजिस्टर, कंप्यूटर हार्ड डिस्क और अन्य पत्र अपने कब्जे में ले लिए हैं। एसआइबी की छापामारी से पटाखा फैक्ट्री संचालकों में हलचल मची है।

    मुरादाबाद संभल रोड महमूदपुर माफी स्थित पटाखा फैक्ट्री में ज्वाइंट कमिश्नर एसआइबी एसपी तिवारी, डिप्टी कमिश्नर एसआइबी उत्तम तिवारी, असिस्टेंट कमिश्नर अखिलेश तिवारी, संभल चंदौसी कैथल बाजार स्थित पटाखा गोदाम में ज्वाइंट कमिश्नर मिलिंद राज, डिप्टी कमिश्नर एसआइबी वामदेव त्रिपाठी, असिस्टेंट कमिश्नर रनंजेय यादव, बिजनौर नजीबाबाद में डिप्टी कमिश्नर एसआइबी पुष्पेस सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर विपिन तिवारी, ज्वाइंट कमिश्नर प्रीति शर्मा समेत अन्य अधिकारियों की टीमों ने एक समय में तीन अलग-अलग जनपदों में पुलिस के साथ छापा मारा था।

    तीनों पटाखा फैक्ट्रियों के गोदाम में तीन करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ में आई है। इसमें 50 लाख रुपये मौके पर ही जमा कराए गए हैं। छापामारी में गोदाम संचालक स्टाक और दस्तावेज नहीं दिखा सके थे। गोदाम में रखे पटाखा स्टाक के बिल और खरीद-बिक्री से जुड़े पत्र नहीं दिखा पाए। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, अब मिठाई और रेस्टोरेंट की भी जांच की जाएगी।

    यह बोले जिम्मेदार

    मंडल के तीन जनपदों की तीन पटाखा फैक्ट्रियों की जांच कराई गई है। सभी स्टाक के रजिस्टर और हार्ड डिस्क जांच के लिए लाएंगे। टैक्स चोरी को लेकर छापामारी की गई थी। प्रथम दृष्टया तीन करोड़ रुपये की टैक्स चोरी सामने आई है।

    -अशोक कुमार सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड वन राज्यकर

    मुरादाबाद, चंदौसी और नजीबाबाद की पटाखा फैक्ट्रियों में एसआइबी की टीम जांच कर रही है। बड़े करापवंचन सामने आने आएगा। प्रथम दृष्टया तीनों जगह तीन करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी सामने आई है। मौके पर 50 लाख रुपये भी जमा कराए गए हैं।

    -आरए सेठ, अपर आयुक्त ग्रेड टू एसआइबी राज्यकर

     