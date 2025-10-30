जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। शिवालिक टाउनशिप के लिए जमीन खरीदने और कब्जा करने की कार्रवाई तेजी से होने लगी है। बुधवार को एमडीए की टीम ने 250 बीघा जमीन पर ट्रैक्टर चलाकर कब्जा ले लिया। बुलडोजर के माध्यम से जमीन को समतल कराया। उम्मीद है कि शिवालिक टाउनशिप का पहला फेस इसी वित्तीय वर्ष में लांच हो सकता है। पहले फेस की जमीन खरीदने का काम पूरा होने के बाद ही शासन ने एमडीए को 200 करोड़ रुपये और मिल सकते हैं।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) दिल्ली रोड के ग्यारह गांवों की जमीन पर मेगा शिवालिक टाउनशिप बसाने जा रहा है। यह टाउनशिप 1250 हेक्टेयर में बसाई जानी है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के तहत एमडीए को 200 करोड़ रुपये जमीन खरीदने के लिए दिए हैं। इस धनराशि से एमडीए पहले चरण में तीन गांवों की जमीन खरीद रहा है।

इस टाउनशिप के लिए करीब हेक्टेयर जमीन एमडीए खरीद चुका है। बुधवार को प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने ग्राम रसूलपुर सुनवाती पहुंचकर 250 बीघा भूमि पर कब्जा प्राप्त किया। एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने बताया कि भूमि किसानों द्वारा आपसी सहमति और समझौते के आधार पर क्रय की गई है। एमटीए की टीम ट्रैक्टर चलाकर भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त कर रही है। मौके पर राजस्व व पुलिस अमले की उपस्थिति में यह कार्रवाई हो रही है।

उन्होंने बताया कि यह भूमि नियोजित विकास कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस जमीन से भविष्य की योजनाओं को गति मिलेगी। अवैध कब्जों और अनधिकृत विकास पर भी रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि अधिसूचित क्षेत्रों में अवैध निर्माण और कब्जों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा।



