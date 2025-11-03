जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। शहर के सबसे व्यस्त और दुर्घटना आशंकित तिराहों में शामिल कोहिनूर तिराहे को अब सुरक्षित बनाने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग (निर्माण खंड-एक) ने मुरादाबाद–फर्रुखाबाद मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-43) पर जंक्शन सुधार कार्य के लिए 453.80 लाख की लागत का प्रस्ताव को अधीक्षण अभियंता से तकनीकी स्वीकृति मिल गई है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश सरकार की रोड सेफ्टी योजनांतर्गत इस कार्य को स्वीकृति मिली है। प्रस्तावित योजना के अनुसार 0.450 किलोमीटर लंबाई के दायरे में सड़क, नालियां, सिग्नलिंग और जंक्शन रीडिजाइन का कार्य कराया जाएगा। तिराहे पर ट्रैफिक फ्लो सुधारने, दुर्घटना की आशंकाएं घटाने और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान रहेगा।



लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को भेजे गए प्रस्ताव की जांच के बाद तकनीकी स्वीकृति हुई है। इसके बाद कार्य आवंटन और निविदा प्रक्रिया शुरू होगी। यह कार्य दिसंबर 2025 से शुरू कर अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कोहिनूर तिराहा मुरादाबाद-फर्रुखाबाद मार्ग पर मुख्य ट्रैफिक नोड है। बीच रोड पर बनी रोटरी यहां जाम का कारण बनती है।

तत्कालीन जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने इस तोड़ने के लिए कह भी दिया था लेकिन, टूट नहीं सकी। इतना नहीं नगर निगम ने रोटरी के बराबर में हाईमास्ट लाइट लगाकर सड़क को और अधिक तंग कर दिया। पंडित नगला बाइपास की तरफ जाने वाला मार्ग तंग होने के कारण भी इस चौराहे पर अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। रोजाना सैकड़ों भारी वाहन, निजी कारें और दोपहिया यहां से गुजरते हैं।