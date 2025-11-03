Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरादाबाद के कोहिनूर तिराहे पर बनेगा सुरक्षित जंक्शन, 453 लाख होंगे खर्च; योगी सरकार से म‍िली स्‍वीकृति‍

    By Mohsin Pasha Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:05 PM (IST)

    मुरादाबाद के सबसे व्यस्त और दुर्घटना आशंकित तिराहों में शामिल कोहिनूर तिराहे को अब सुरक्षित बनाने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग (निर्माण खंड-एक) ने मुरादाबाद–फर्रुखाबाद मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-43) पर जंक्शन सुधार कार्य के लिए 453.80 लाख की लागत का प्रस्ताव को अधीक्षण अभियंता से तकनीकी स्वीकृति मिल गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। शहर के सबसे व्यस्त और दुर्घटना आशंकित तिराहों में शामिल कोहिनूर तिराहे को अब सुरक्षित बनाने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग (निर्माण खंड-एक) ने मुरादाबाद–फर्रुखाबाद मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-43) पर जंक्शन सुधार कार्य के लिए 453.80 लाख की लागत का प्रस्ताव को अधीक्षण अभियंता से तकनीकी स्वीकृति मिल गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश सरकार की रोड सेफ्टी योजनांतर्गत इस कार्य को स्वीकृति मिली है। प्रस्तावित योजना के अनुसार 0.450 किलोमीटर लंबाई के दायरे में सड़क, नालियां, सिग्नलिंग और जंक्शन रीडिजाइन का कार्य कराया जाएगा। तिराहे पर ट्रैफिक फ्लो सुधारने, दुर्घटना की आशंकाएं घटाने और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान रहेगा।


    लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को भेजे गए प्रस्ताव की जांच के बाद तकनीकी स्वीकृति हुई है। इसके बाद कार्य आवंटन और निविदा प्रक्रिया शुरू होगी। यह कार्य दिसंबर 2025 से शुरू कर अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कोहिनूर तिराहा मुरादाबाद-फर्रुखाबाद मार्ग पर मुख्य ट्रैफिक नोड है। बीच रोड पर बनी रोटरी यहां जाम का कारण बनती है।

    तत्कालीन जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने इस तोड़ने के लिए कह भी दिया था लेकिन, टूट नहीं सकी। इतना नहीं नगर निगम ने रोटरी के बराबर में हाईमास्ट लाइट लगाकर सड़क को और अधिक तंग कर दिया। पंडित नगला बाइपास की तरफ जाने वाला मार्ग तंग होने के कारण भी इस चौराहे पर अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। रोजाना सैकड़ों भारी वाहन, निजी कारें और दोपहिया यहां से गुजरते हैं।

    ट्रैफिक सिग्नल की कमी और अव्यवस्थित मोड़ों के कारण यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। सुधार कार्य पूरा होने के बाद सड़क की चौड़ाई, सर्कुलेशन और दृश्यता बेहतर होने की उम्मीद है। अधीक्षण अभियंता एसपी सिंह ने बताया कि जल्द ही कोहिनूर तिराहे को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सुरक्षित जंक्शन बनाए जाने का काम शुरू होगा।