दो बाइकों को रौंदते हुए खाई में पलटी रोडवेज बस, एक की मौत, 20 लोग घायल

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कुंदरकी क्षेत्र में दो बाइकों को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित हुई रोडवेज बस हाईवे किनारे खाई में जाकर पलट गई। इससे बाइक सवार कमल निवासी सिहाली लद्दा बिलारी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि बाइक सवार चार लोग समेत 20 घायल हो गए। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

रुहेलखंड डिपो की रोडवेज बस बुधवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे मुरादाबाद की तरफ आ रही थी। जैसे ही रोडवेज बस मुरादाबाद-अलीगढ़ नेशनल हाईवे के गांव जलालपुर मोड़ पर पहुंची तो आगे चल रही दो बाइक आपस में टकरा गई। बाइक सवारों को बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित हो गई और दोनों बाइकों में टक्कर मारने के बाद खाई में जाकर पलट गई।

इससे एक बाइक पर सवार कमल की मौत हो गई। जबकि उसका भाई विजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों मुरादाबाद एक पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। वह पेट्रोल पंप पर काम करने के लिए आ रहे थे।