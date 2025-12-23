मुरादाबाद में सड़क चौड़ीकरण का काम जल्द होगा शुरू, 5 एकड़ भूमि आवंटित
मुरादाबाद में सड़क चौड़ीकरण को लेकर लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के बीच विवाद के बाद, एसडीएम कांठ ने वन विभाग को 5 एकड़ भूमि आवंटित की है। इससे कांठ- ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के बीच सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रही रस्सा कसी के बीच, एसडीएम कांठ ने वन विभाग को 5 एकड़ भूमि आवंटित की है। इससे सड़क चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना बढ़ गई है।
लगभग 6 माह से कांठ-हरिद्वार हाईवे पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य रुका हुआ है। मंडल मुख्यालय से छजलैट तक का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन रसूलपुर रेलवे क्रॉसिंग से सहसपुर बॉर्डर तक का कार्य अभी अधूरा है।
लोक निर्माण विभाग ने कुमार फिलिंग स्टेशन से मूड टीवा मंदिर तक का कार्य भी अधर में छोड़ रखा है। सड़क के दोनों तरफ गहरे गड्ढे होने के कारण वाहन फंस रहे हैं, जिससे हाईवे पर प्रतिदिन लंबा जाम लग रहा है।
मुरादाबाद से छजलैट तक की 22.5 किमी लंबी सड़क का सुधार बिना किसी बाधा के पूरा हो चुका है। रसूलपुर रेलवे फाटक से आगे सड़क चौड़ीकरण का कार्य वन विभाग की अनुमति के बिना शुरू किया गया था, जिसके कारण डिप्टी वन डेंजर ने कार्रवाई की थी।
जिलाधिकारी अनुज कुमार ने भी निर्माण कार्य में देरी पर नाराजगी व्यक्त की थी। अब, एसडीएम संत दास पवार ने भूमि आवंटन के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की संभावना जताई है। वन विभाग के डिप्टी रेजर पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि यह कार्य भारत सरकार की अनुमति के बाद ही संभव होगा।
