मुरादाबाद में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, एक महिला की मौत; 4 झुलसे

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रामपुर रोड के परी रेस्टोरेंट में रविवार को आग लग गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है जबकि चार लोग झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। अन्य लोगों के भी झुलसने की आशंका। फिलहाल आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।