    मुरादाबाद में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, एक महिला की मौत; 4 झुलसे

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 12:13 AM (IST)

    मुरादाबाद के रामपुर रोड स्थित परी रेस्टोरेंट में रविवार को आग लगने से एक महिला की मौत हो गई और चार लोग झुलस गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं।

    मुरादाबाद: रेस्टोरेंट में आग लगने से एक की मौत। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रामपुर रोड के परी रेस्टोरेंट में रविवार को आग लग गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है जबकि चार लोग झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। अन्य लोगों के भी झुलसने की आशंका। फिलहाल आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।

