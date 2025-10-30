Language
    मुरादाबाद मंडल में रेलवे बनाएगा दो लेन ROB और तीन मीटर चौड़ा FOB, 106 करोड़ की परियोजना से सुधरेगा मिलक-पटवाई मार्ग

    By Mohsin Pasha Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:24 PM (IST)

    मुरादाबाद मंडल में रेलवे 106 करोड़ रुपये की लागत से दो लेन का रेलवे ओवर ब्रिज और तीन मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बनाने जा रहा है। इस परियोजना से मिलक-पटवाई मार्ग पर यातायात सुगम होगा और लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने का लक्ष्य है।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। उत्तर रेलवे ने मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत जिला रामपुर की तहसील मिलक में दो बड़े निर्माण कार्यों एक दो लेन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और तीन मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

    रेलवे के अनुसार यह निर्माण कार्य मिलक-पटवाई रोड के बीच मिलक यार्ड में लेवल क्रासिंग संख्या 386/सी और 385/बी के स्थान पर प्रस्तावित है। आरओबी और एफओबी दोनों ही परियोजनाएं रेलवे और राज्य सरकार की संयुक्त वित्तीय साझेदारी से पूरी की जाएंगी। इसकी कुल अनुमानित लागत 106.1502 करोड़ है, जिसमें से रेलवे 26.7854 करोड़ और राज्य सरकार 79.3648 करोड़ का वहन करेगी।

    उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य लेवल क्रासिंग को समाप्त कर यातायात प्रवाह को निर्बाध और सुरक्षित बनाना है। उन्होंने कहा कि आरओबी बनने के बाद शाहबाद की दिशा से आने वाला यातायात सीधे पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-24 से जुड़ जाएगा।

    इससे न केवल मिलक-पटवाई मार्ग पर जाम की समस्या घटेगी, बल्कि आसपास के ग्रामीण, मंडी व्यापारी और किसान भी राहत महसूस करेंगे। उत्तर रेलवे प्रवक्ता ने बताया कि निर्माण की स्वीकृति के बाद जल्द ही तकनीकी सर्वे और कार्यादेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभागीय समन्वय के बाद कार्य स्थल पर निर्माण गतिविधियां प्रारंभ होंगी।