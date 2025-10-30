मुरादाबाद मंडल में रेलवे बनाएगा दो लेन ROB और तीन मीटर चौड़ा FOB, 106 करोड़ की परियोजना से सुधरेगा मिलक-पटवाई मार्ग

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। उत्तर रेलवे ने मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत जिला रामपुर की तहसील मिलक में दो बड़े निर्माण कार्यों एक दो लेन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और तीन मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

रेलवे के अनुसार यह निर्माण कार्य मिलक-पटवाई रोड के बीच मिलक यार्ड में लेवल क्रासिंग संख्या 386/सी और 385/बी के स्थान पर प्रस्तावित है। आरओबी और एफओबी दोनों ही परियोजनाएं रेलवे और राज्य सरकार की संयुक्त वित्तीय साझेदारी से पूरी की जाएंगी। इसकी कुल अनुमानित लागत 106.1502 करोड़ है, जिसमें से रेलवे 26.7854 करोड़ और राज्य सरकार 79.3648 करोड़ का वहन करेगी।

उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य लेवल क्रासिंग को समाप्त कर यातायात प्रवाह को निर्बाध और सुरक्षित बनाना है। उन्होंने कहा कि आरओबी बनने के बाद शाहबाद की दिशा से आने वाला यातायात सीधे पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-24 से जुड़ जाएगा।