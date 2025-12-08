छेड़छाड़ के आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने पर महिलाओं का हंगामा, सड़क पर लेटी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। भोजपुर क्षेत्र में घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ित परिवार की महिलाएं सोमवार को सर्किट हाउस के गेट पर पहुंच गई। हंगामा करते हुए सड़क पर लेट गई। पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में ले लिया है।

क्षेत्र के गांव निवासी किशोरी 16 अक्टूबर को घर पर अकेली थी। तभी पड़ोस कुछ युवक पहुंच गए। उन्होंने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर धमकी देकर भाग गए। किशोरी के स्वजन ने आरोपितों के परिवार के लोगों से शिकायत की तो मारपीट की।

इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों का नामजद करते हुए कुछ अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। आरोप है कि पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में पहुंचे तो किशोरी के स्वजन सर्किट हाउस के गेट पर पहुंच गई।