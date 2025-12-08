छेड़छाड़ के आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने पर महिलाओं का हंगामा, सड़क पर लेटी
मुरादाबाद के भोजपुर में छेड़छाड़ के आरोपितों की गिरफ्तारी न होने पर पीड़ित परिवार की महिलाओं ने सर्किट हाउस के बाहर हंगामा किया। उन्होंने सड़क पर लेटक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। भोजपुर क्षेत्र में घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ित परिवार की महिलाएं सोमवार को सर्किट हाउस के गेट पर पहुंच गई। हंगामा करते हुए सड़क पर लेट गई। पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में ले लिया है।
क्षेत्र के गांव निवासी किशोरी 16 अक्टूबर को घर पर अकेली थी। तभी पड़ोस कुछ युवक पहुंच गए। उन्होंने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर धमकी देकर भाग गए। किशोरी के स्वजन ने आरोपितों के परिवार के लोगों से शिकायत की तो मारपीट की।
इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों का नामजद करते हुए कुछ अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। आरोप है कि पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में पहुंचे तो किशोरी के स्वजन सर्किट हाउस के गेट पर पहुंच गई।
महिलाओं ने हंगामा करते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी। कुछ महिलाओं ने सड़क पर लेटकर हंगामा किया। पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।