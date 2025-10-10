दीपावली से पहले यूपी के लाइन हाजिर और सस्पेंड दारोगाओं को मिलने वाली है नई जिम्मेदारी, ये है अधिकारियों का प्लान
मुरादाबाद में दीपावली से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस लाइंस में बिना तैनाती के बैठे 50 उपनिरीक्षकों को फील्ड में तैनात किया जाएगा। इनमें 20 दारोगा विभागीय कार्रवाई के चलते लाइन हाजिर हुए थे, जबकि 30 अन्य जनपदों से स्थानांतरित होकर आए हैं। इन सभी की तैनाती दीपावली से पहले पूरी कर ली जाएगी, जिससे त्योहारी सीजन में कानून-व्यवस्था बनी रहे।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दीपावली से पहले जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। लंबे समय से पुलिस लाइंस में बिना तैनाती के बैठे 50 उपनिरीक्षकों को अब जल्द ही फील्ड में तैनाती दी जाएगी। अधिकारियों ने इन सभी दारोगाओं की तैनाती करके सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया है।
इन 50 दारोगाओं में से 20 ऐसे हैं जिन्हें विभागीय कार्रवाई के चलते लाइन हाजिर किया गया या फिर उन्हें निलंबित किया गया था। इनमें कुछ पर अनुशासनहीनता, लापरवाही या अन्य गंभीर आरोप लगे थे। वहीं बाकी बचे 30 दारोगा हाल ही में अन्य जनपदों से स्थानांतरित होकर मुरादाबाद पहुंचे हैं।
स्थानांतरण के बाद से ये सभी पुलिस लाइंस में रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब तक इन्हें किसी भी थाना या चौकी में तैनाती नहीं मिल पाई थी। अधिकारियों के अनुसार, इन सभी दारोगाओं की तैनाती की प्रक्रिया दीपावली से पहले पूरी कर ली जाएगी। तैनाती के लिए जिले के विभिन्न थानों और चौकियों की जरूरतों का आकलन किया जा रहा है, ताकि जहां आवश्यकता हो वहां इन अधिकारियों को भेजा जा सके।
इससे त्योहारी सीजन में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकेगा। कुछ थानों के प्रभारियों में भी बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे थानों के निरीक्षकों को बदला जा सकता है जो लंबे समय से एक ही थाने पर जमे हुए हैं। इस कदम से एक ओर जहां लंबे समय से लाइंस में बैठे दारोगाओं को कार्य करने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर जनता को भी बेहतर पुलिस सेवा का लाभ मिल सकेगा। पुलिस महकमा चाहता है कि त्योहारों के दौरान कोई भी सुरक्षा चूक न हो और हर क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।