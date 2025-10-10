दीपावली से पहले यूपी के लाइन हाजिर और सस्पेंड दारोगाओं को मिलने वाली है नई जिम्मेदारी, ये है अधिकारियों का प्लान

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दीपावली से पहले जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। लंबे समय से पुलिस लाइंस में बिना तैनाती के बैठे 50 उपनिरीक्षकों को अब जल्द ही फील्ड में तैनाती दी जाएगी। अधिकारियों ने इन सभी दारोगाओं की तैनाती करके सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन 50 दारोगाओं में से 20 ऐसे हैं जिन्हें विभागीय कार्रवाई के चलते लाइन हाजिर किया गया या फिर उन्हें निलंबित किया गया था। इनमें कुछ पर अनुशासनहीनता, लापरवाही या अन्य गंभीर आरोप लगे थे। वहीं बाकी बचे 30 दारोगा हाल ही में अन्य जनपदों से स्थानांतरित होकर मुरादाबाद पहुंचे हैं।

स्थानांतरण के बाद से ये सभी पुलिस लाइंस में रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब तक इन्हें किसी भी थाना या चौकी में तैनाती नहीं मिल पाई थी। अधिकारियों के अनुसार, इन सभी दारोगाओं की तैनाती की प्रक्रिया दीपावली से पहले पूरी कर ली जाएगी। तैनाती के लिए जिले के विभिन्न थानों और चौकियों की जरूरतों का आकलन किया जा रहा है, ताकि जहां आवश्यकता हो वहां इन अधिकारियों को भेजा जा सके।