ATM लुटेरों से मुरादाबाद पुलिस की मुठभेड़: गोली लगने से दो बदमाश घायल, आरोपितों में एक रिटायर्ड फौजी भी

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:04 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस क्षेत्र से एटीएम लूटने वाले पांचों बदमाशों से मंगलवार सुबह पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बदमाश तंजीम, मतीम के पैर में गोली मारकर पांचों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से लूटी गई नकदी भी बरामद की है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    एटीएम लूटने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, दो के पैर में लगी गोली

    बदमाशों में एक सेवानिवृत्त फौजी भी शामिल है। लोकोशेड पुल के पास 25 नवंबर को तड़के ब्रीजा कार सवार बदमाश पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम उखाड़कर ले गए थे। एटीएम में सात लाख रुपये थे। तभी से पुलिस इनकी तलाश में लगी थी। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से पुलिस ने बदमाशों को चिन्हित कर लिया था। मंगलवार को सुबह पुलिस को जानकारी मिली कि एटीएम लूटने वाले बदमाश सिविल लाइंस क्षेत्र चट्टा पुल के पास खड़े है।

    पुलिस ने पहुंचकर घेराबंदी कर ली। तभी बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने तंजीम, मतीम निवासी मुगलपुरा, जुबैर, हसनैन निवासी पलवल हरियाणा और सेवानिवृत्त फौजी नरेश निवासी बुलंदशहर को गिरफ्तार कर लिया।