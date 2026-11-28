जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जिले में कई अन्य मामलों की तरह ठाकुरद्वारा के एक परिवार बीते 14 माह से इंसाफ का इंतजार कर रहा है। रेडीमेड गारमेंट्स संचालक की मां फूलवती हत्याकांड के आरोपितों को थाना पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच आज तक नहीं पकड़ पाई है। करीब पांच माह से इस मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम भी आरोपितों को पकड़ना तो दूर क्लू तक भी नहीं तलाश पाई है।

ऐसे में पुलिस ने अब आरोपितों की तलाश के प्रयास भी बंद कर दिए है। परिवार आज भी पुलिस से उम्मीद लगाए बैठा है कि आरोपित गिरफ्तार होंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर खरा उतरती हुई नजर नहीं आ रही है।

अब पुलिस ने इस मामले में एफआर लगाने की तैयारी कर ली है। महिला की लूट के बाद 23 सितंबर वर्ष 2025 को हत्या की थी। ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गांव कालेवाला माधोवाला निवासी फूलवती 23 सितंबर वर्ष 2025 को बेटे मनोज कुमार के पास ठाकुरद्वारा आ रही थी।

वह रास्ते से गायब हो गई थी। पांच दिन बाद उनका शव सड़ी गली हालत में गांव कमालपुरी खालसा की नहर के पास मिला था। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। एसएसपी ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी, कोतवाली पुलिस समेत कई टीमों को लगाया था। पुलिस ने 100 से अधिक मोबाइल नंबरों की सीडीआर निकलवाई। इसके अलावा 30 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन इसके बाद पुलिस आरोपितों तक नहीं पहुंच पाई। उधर पीड़ित परिवार लगातार आरोपितों को गिरफ्तार करने की मांग करता रहे। जुलाई माह में एसएसपी ने पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी।

क्राइम ब्रांच ने भी कुछ दिनों तक प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली तो अब क्राइम ब्रांच टीम ने भी इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब पुलिस की जांच को देखकर ऐसा लगता है कि अन्य कई मामलों की तरह यह हत्याकांड भी फाइलों में ही कैद होकर रह जाएगा।

महिला की हत्या करने वाले खुले में घूमते रहेंगे और पीड़ित परिवार को यह पता नहीं चलेगा कि हत्यारोपित कौन है। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि आरोपितों की तलाश चल रही है। दोनों प्रदेशों की पुलिस की दस टीमें की गई थी गठित जिस समय फूलवती की हत्या हुई थी उसी दौरान जसपुर क्षेत्र के मुरलीवाला में ओमवती की हत्या हुई थी। जब मुरादाबाद की पुलिस को उस हत्याकांड की पता चला तो पुलिस अधिकारियों ने जसपुर की पुलिस से संपर्क कर जानकारी मांगी।

दोनों हत्या के मामलों में काफी समानताएं थी। उस समय पुलिस ने बताया कि था कि दोनों महिलाओं की उम्र करीब 65 वर्ष थी। दोनों ही घर से निकली थीं। दोनों के साथ घटना को अंजाम ऐसी जगह दिया गया था। जहां पर सुनसान क्षेत्र था।