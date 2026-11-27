जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। किसी भी बड़े मामले में खानापूर्ति करने वाली मुरादाबाद पुलिस कई मामलों में इंसाफ नहीं दिला पाई है। इसी में एक मामला हत्या से जुड़ा है। एक साल एक माह पहले हत्या करके पाकबड़ा में हाईवे से ओवरब्रिज के नीचे फेंके गए महिला के शव की पुलिस अब तक पहचान नहीं करा पाई है।

इसी के चलते महिला कौन थी और उसकी किसने हत्या की यह पहेली बनकर रह गया है। शुरुआत में कुछ दिनों तक पुलिस ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से महिला की पहचान का प्रयास किया। मगर, बाद में मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। नतीजा यह है कि महिला को मौत के घाट उतारने वाले आरोपित अब खुलेआम घूम रहे हैं। हालांकि फाइलों में बीते एक साल में तीन विवेचक बदल गए। 24 अक्टूबर वर्ष 2025 की सुबह थी। पाकबड़ा में ओवरब्रिज के नीचे एक महिला का शव पड़ा हुआ था। लोगों की भीड़ जुटी। पुलिस पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में महिला की गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई।

मामला हत्या से जुड़ा तो पुलिस ने पहचान करने का प्रयास करने की बात कहते हुए आसपास के जनपदों की पुलिस से संपर्क किया। किसी ने भी महिला को नहीं पहचाना। खानापूर्ति कागजों में करनी थी तो महिला के फोटो रोडवेज बस अड्डा समेत रेलवे स्टेशन समेत कई जगह चस्पा किए। समय बीतता गया। शुरुआत में जिस विवेचक को विवेचना मिली उनका स्थानांतरण हो गया। दूसरे विवेचक को विवेचना मिली उन्होंने भी फाइल को दबाए रखा। महिला के शव का अंतिम संस्कार भी हो चुका था। अधिकारियों का दबाव भी कम हुआ तो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। थाने के रजिस्टर में आज भी यह दर्ज है कि एक महिला का शव मिला, लेकिन वह कौन थी यह आज तक पता नहीं चला। सीओ वरुण कुमार ने बताया कि पुलिस ने आसपास के प्रदेशों की पुलिस से भी संपर्क किया। फोटो दिखाया, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। अब भी महिला के पहचान के प्रयास पुलिस कर रही है।

थाने से नहीं निकली पुलिस, सिर्फ कागजों में दौड़ती रही कार्रवाई महिला की पहचान कराने के प्रयास में शुरुआत से लापरवाही बरती गई। पुलिस ने हाईटेक युग का प्रयोग किया। आसपास के जनपदों के थानों की पुलिस को फोटो। पता किया कि कोई महिला की गुमशुदगी तो दर्ज नहीं है।